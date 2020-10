Octubre continúa entregando gratas sorpresas al mundo de la música con una serie de nuevos discos y singles de distintos géneros.

Entre estos, destacan varios temas inspirados directamente en el estallido social, a pocos días de conmemorarse un año de la revuelta del 18 de octubre. En esta línea están las canciones que publicaron Ana Tijoux, Ana Sofía + Mariana Montenegro, Angelo Pierattini, Benjamín Walker y Adelaida.

Discos

Denisse Malebrán – Antípoda

En paralelo a sus actividades con Saiko, Denisse Malebrán encontró el tiempo necesario para dar forma a su cuarta entrega como solista, un trabajo que se fue transformando debido a los cambios que sufrió el país en el último año. En total son 10 canciones, inspiradas por historias reales e íntimas. Su título se basa en esa representación “de dos caras siempre, como la oposición a algo instalado y sentirse también en la antípoda de algo”, señala su creadora.

Escucha el disco aquí.

Cómo Asesinar a Felipes – MMXX

Tras un intenso año de presentaciones y premios, los ganadores de los premios Pulsar 2020, abrazan los sintetizadores y las máquinas para hacer crecer su sonido en su octavo disco de estudio, el cual fue registrado antes de la pandemia. Junto con la producción de Billy Gould (Faith No More), en esta ocasión CAF puso a su disposición sus canciones para que otros artistas los remezclaran. El resultado son los remites de la segunda mitad del disco, con nombres de gente como Toy Selectah, Mad Professor, Mixhell (proyecto electrónico de Igor Calavera) y Shane Embury (Napalm Death).

Escucha el disco aquí.

Rubio – Mango Negro

Tras una serie de adelantos y EPs, finalmente Fran Straube, más conocida como Rubio, completó su nueva colección de canciones este viernes con Mango Negro, disco marcado por lo terrenal, el existencialismo y la muerte. “Habla de las experiencias que recorremos en el viaje de la vida y como el presente es necesario atesorarlo”, recalca la artista.

Escucha el disco aquí

Singles

Ana Tijoux

Con rimas codo a codo con la joven MC Millaray, la rapera nacional sorprende con Rebelión de octubre, el cual busca reconocer a las personas que han sido parte central de las manifestaciones sociales de los últimos años. “Es un homenaje al estudiante, a la trabajadora, la madre, al mapuche, a tantas y tantos que se han levantado y han dicho presente en acciones de humanidad. Por nuestros caídos, a los que han perdido la vista, a nuestros héroes anónimos que nos amplifican de fuerza para seguir de pie por la vida digna”, apunta Ana.

Escúchala aquí

Benjamín Walker + Perotá Chingo

Octubre no es solo el primer adelanto del tercer álbum como solista de Benjamín Walker. También es un tema directamente inspirado en los acontecimientos de hace un año, y que cuenta con la participación del dúo argentino Perotá Chingo. “Es un homenaje a esa explosión de creación y de lucha colectiva, un relato desde una vivencia personal de ver a mi generación dejar todo lo que estaba haciendo para crear en pos del estallido social, crear símbolos y obras que generan identidad sobre lo que estaba pasando”, cuenta su autor.

Escúchala aquí

Mariana Montenegro + Ana Sofía

De cara al plebiscito del 25 de octubre, la ex vocalista de Dënver arremete junto a Ana Sofía en Estado de Emergencia, donde ambas protestan contra el abuso de poder, la desigualdad, la injusticia y la represión policial en clave synth pop.

Escúchala aquí

Adelaida

Con un atractivo video realizado en stop motion, el cuarteto rock Adelaida suma un nuevo single de su disco Animita llamado Kraken, que surge como una metáfora del poder popular, según explican sus integrantes, al ocupar la figura del monstruo marino que arriba a la ciudad con el plan de ayudar y tomar represalias contra las injusticias y discriminaciones que se dan en la sociedad.

Mira el video aquí

Los Bunkers

A propósito de estos contingentes días, el quinteto penquista sorprendió a sus seguidores nuevamente con un registro oficial de la presentación que marcó su breve pero intenso regreso a los escenarios en diciembre pasado, en el contexto de las protestas sociales. Del histórico show en Plaza de la Dignidad, el quinteto compartió la grabación en vivo de su clásico Miño.

Mira el video aquí

Ángelo Pierattini

Aunque su origen se remonta de hace cuatro años, Falsa Libertad es una canción que transmite la necesidad urgente de hablar sobre los cambios que afectan a la sociedad. “Es parte de ese grito de lucha que tiene mi música. Y el próximo disco no será la excepción en ese sentido”, afirma el también integrante de Weichafe.

Escúchala aquí

Fernandezcamilo

Ad portas de presentar su álbum debut, el músico chileno Fernandezcamilo presentó por estos días Lalala, su tercer single en el que profundiza su veta indie-pop rock con una letra inspirada en los amores pasajeros, “que se reducen a intercambiar miradas en los pasillos o personas que uno ve pasar por la calle y no las vuelve a ver nunca más”, según cuenta su compositor.

Escúchala aquí

Lana Del Rey

A poco más de un año de haber cosecha muy buenas críticas on su álbum Norman Fucking Rockwell, la artista estadounidense presenta una nueva canción llamada Let Me Love You Like A Woman, la cual se destaca por contar con un video grabado por la propia cantante de forma casera.

Mira el video aquí.

KEVVO + J Balvin

El denominado “Príncipe del Perreo”, KEVVO, imprime en Billetes Azules lo que significó una agitada noche de fiesta y baile, en la que hace también su aporte el colombiano J Balvin. Junto con lanzar el tema en plataformas digitales, ya se puede encontrar su video en YouTube y, a la vez, se presentó un mural dedicado al tema en Medellín. “

Mira el video aquí

Salem Ilese

Tras convertirse en todo un fenómeno en el chart viral de la plataforma TiKTok, la cantante y compositora pop de 21 años, Salem Ilese, lanzó finalmente el video de su hit Mad At Disney. Tal como adelanta su titulo, el tema se inspira en la obsesión de la compañía de entretenimiento en crear finales de cuentos de hadas.

Mira el video aquí

Justin Bieber + Benny Blanco

Aunque masivamente su nombre no diga mucho, Benny Blanco es responsable de hits mundiales de artistas como Maroon 5, Katy Perry, The Weeknd y Selena Gomez, entre muchos otros. En esta ocasión, lo encontramos trabajando junto a Justin Bieber en Lonely, una balada de corte autobiográfico inspirada en el lado oscuro de la fama.

Mira el video aquí