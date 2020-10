El mundo de la música se reactiva esta semana con más de una decena de novedades a nivel discográfico.

En el caso de los artistas chilenos, este viernes es especial para artistas como Gepe, Ases Falsos y Bronko Yotte, quienes publicaron sus esperados álbumes de estudio, así como también Lucybell se hace presente con una colección de nuevas versiones de sus grandes éxitos.

Revisamos a continuación los lanzamientos más destacados de esta semana.

Discos

Gepe – Ulyse

Tras una serie de adelantos, finalmente este viernes llega a plataformas digitales Ulyse, disco de alcance internacional en el que amplía su paleta de estilos y que contó con la producción de Cachorro López (Julieta Venegas, Miranda!, entre otros). Entre sus canciones destacan Carola y Luna, Buena Memoria, Confía (con Vicentico) y Timidez (con Natalia Lafourcade).

Escucha el disco aquí

Ases Falsos – Tacto / Chocadito

Dos caras de una misma moneda. El quinteto nacional logró terminar dos discos en estos meses, bautizados Tacto y Chocadito, los que reflejan tanto el lado más crudo del grupo como también una búsqueda más profundas hacia otros sonidos, más cercanos al soul y el funk de los ’70. Destacan Cómo quieres que no me enoje, Vivir es bailar y Otro invierno en el infierno.

Escucha el disco aquí: Tacto / Chocadito

Lucybell – Mil Caminos

El trío nacional encuentra en lo acústico una nueva forma de poder dar vida a sus canciones más características como Milagro, Tu sangre y Sembrando en el mar, las cuales adquieren otro espíritu al incorporar bronces y finos arreglos de cuerdas. 18 éxitos con colaboraciones de Beto Cuevas, Consuelo Schuster y Manuel García, más un tema inédito, Culpable.

Escucha el disco aquí

Bronko Yotte – Fuero Interno

Fusionando ritmos como la guaracha, el vals, la samba y el house, el chileno Bronko Yotte (Felipe Berríos) busca nuevas razones para demostrar que es uno de los músicos más interesantes de los últimos años en nuestro país con su nuevo disco, inspirado por la necesidad de hacer cambios para salir de la crisis.

Escucha el disco aquí

Bándalos Chinos – Paranoia Pop

Reconocidos como uno de los nuevos referentes del pop argentino, el sexteto Bándalos Chinos presentó este viernes su tercer disco, en el que cruzan guiños del pop clásico de los 60 y 70 con los ritmos inquietos de los sonidos contemporáneos. Puntos altos son la balada La herida y el track que da título al álbum en el que comparten voces con su compatriota LOUTA.

Escucha el disco aquí

John Lennon – GIMME SOME TRUTH

Con motivo de la conmemoración del natalicio 80 del ex Beatle, este viernes llega a tiendas y plataformas digitales un generoso compilado que reúne 36 de las mejores canciones de Lennon de su carrera como solista. Al igual que los últimos lanzamientos de The Beatles, las canciones de este álbum fueron remezcladas nuevamente con las cintas originales. Gracias a esto, clásicos como Stand By Me, Woman y #9 Dream suenan como grabadas hace solo algunos años.

Escucha el disco aquí

Linkin Park – Hybrid Theory (20th Anniversary Edition)

A 20 años de su lanzamiento, el disco que significó el batatazo definitivo para un fenómeno llamado nü metal vuelve a las estanterías en una edición de lujo, con una serie de rarezas, grabaciones en vivo y remites, que también se puede oír íntegramente en plataformas digitales.

Escucha el disco aquí

Travis – 10 Songs

Después de un largo silencio, la banda escocesa regresa a su sonido original en su nuevo disco, co-producido por el vocalista Fran Healy y Robin Baynton (Coldplay, Florence & The Machine). Destacan entre sus tracks A Ghost, The Only Thing (con Susanna Hoffs) y la melancólica All Fall Down.

Escucha el disco aquí

Tears For Fears – The Seeds of Love (Super Deluxe Edition)

Casi cuatro años estuvieron Curt Smith y Roland Orzabal trabajando en el sucesor de Songs From The Big Chair, su obra maestra de 1985. El resultado fue un ambicioso trabajo de art-pop en el que cruzan el jazz, el rhythm and blues y el pop de raíz beatlera. 30 años después, este disco reaparece con nueva remasterización y tres discos repletos de lados B, demos y versiones desconocidas de temas como Sowing in the Seeds of Love, Woman In Chains y Advice for the Young at Heart.

Escucha el disco aquí

Singles

Danna Paola & Sebastián Yatra

La actriz y cantante mexicana Danna Paola se une nuevamente a Yatra en una romántica versión acústica de su tema No bailes sola, con el que consiguieron posicionarse en el primer lugar en YouTube.

Escucha el single aquí

Andrea Bocelli

El próximo 13 de noviembre, el tenor italiano lanzará su nuevo álbum, You’ll Never Walk Alone, en el que contará con duetos junto a Alison Krauss y Cecilia Bartoli, además de una grabación inédita del fallecido compositor Ennio Morricone. El tema que da nombre al disco ya se puede oír desde hoy.

Escucha el single aquí

Protistas

A tres años de su último disco Microondas, el cuarteto pop-rock nacional recoge experiencias de infancia en su nuevo single: Hilo curado, primer adelanto del álbum que planean mostrar dentro de los próximos meses.

Escucha el single aquí

Stevie Nicks

La legendaria cantante y compositora de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, rompe su silencio después de seis años con Show Them The Way, un homenaje a figuras emblemáticas de la política estadounidense como Martin Luther King y John F Kennedy.

Escucha el single aquí

Greta Van Fleet

La joven banda estadounidense que sorprendió al público chileno con su presentación en el festival Lollapalooza en el 2019 lanzó una nueva canción, My Way, Soon, en el que mantienen la línea de su sonido classic rock que les ha dado, hasta ahora, tantas críticas como éxito.

Escucha el single aquí

AC/DC

La banda australiana regresa con su formación icónica (Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd y Stevie Young) con un nuevo disco, PWR UP, que estará disponible desde el13 de noviembre. Como adelanto, ya se puede escuchar Shot In The Dark.

Escucha el single aquí