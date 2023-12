Este 2023, El Exorcista cumple 50 años.

Reconocida como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, su estreno oficial fue el 26 de diciembre de 1973, justo después de Navidad.

En esta nota enlistamos cinco curiosidades de las que no se habla demasiado sobre el mítico filme basado en un libro del mismo nombre y protagonizado por Linda Blair, Ellen Burstyn, Jason Miller y Max von Sydow.

Un director de renombre

Ante los ojos de los críticos, partió con el pie derecho: el cerebro tras el filme, William David Friedkin, había ganado el Oscar a Mejor Director apenas un año antes (1972), por su trabajo en The French Connection.

El cineasta falleció el 7 de agosto pasado, a la edad de 87 años.

Terror histórico: Ganó Oscars y Globos de Oro

Es uno de los pocos filmes de terror en la historia en haber sido reconocido en los Premios de la Academia, los más prestigiosos en el arte cinematográfico a nivel global.

El Exorcista obtuvo 10 nominaciones en la edición 46° de los Premios Oscars, transmitida en 1974; de estas, fue la primera en la historia de las películas de terror en llegar a la lista de Mejor Película.

Finalmente, se llevó a casa dos estatuillas: Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido.

Ese mismo año, también amasó 7 nominaciones en los 31° Globos de Oro, de las que ganó cuatro: Mejor Actriz de Reparto (para Linda Blair), Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película de Drama.

Audrey Hepburn y Jack Nicholson casi estuvieron en la película

Para Friedkin, el rostro ideal para interpretar a la madre de Regan era Audrey Hepburn. Y aunque la actriz aceptó, lo hizo con una condición: que la película se rodara en Roma, pues allí era donde vivía junto a su entonces esposo, el psiquiatra italiano Andrea Dotti.

De acuerdo a IMBD, Jack Nicholson quería el papel del padre Karras. Sin embargo, el propio Friedkin se opuso a la idea, pues lo consideraba demasiado “impío” como para interpretar a un sacerdote.

La verdad tras la icónica escena del vómito

William Friedkin explicó en una entrevista con DGA Quartely que la consistencia del “vómito” se logró cociendo avena y agregándole colorante.

“Usamos un tubo de plástico muy delgado que salía de la boca de Linda, por debajo de su camisa de dormir y llegaba hasta el suelo, donde había un técnico de efectos especiales con una bomba improvisada y una manivela. Cuando ella inclinaba la cabeza en el sentido indicado, el técnico bombeaba la sustancia por el tubo y, se veía como si le saliera por la boca. La consistencia de la papilla de avena era lo que determinaba la velocidad en la que pasaba por la bomba”, explicó.

Según Linda Blair, “no es una película de terror”

“Yo era muy chica. La gente no sabía qué pensar de mí”, contó su protagonista, Linda Blair, a Business Insider este año. “Billy Friedkin me puso a prueba con maquillaje, psicología y muchas cosas diferentes para asegurarse de que estaba bien para hacer la película”.

Cuando se estrenó la película, los temas religiosos provocaron un debate sobre si era o no una suerte de sacrilegio. Cincuenta años después, Blair afirmó que no es la película de terror que todo el mundo dice que es. “Estoy orgullosa de formar parte de ella”, expresó. “Es algo que sé que ha sacudido el mundo de muchas maneras diferentes. He explicado que es un thriller teológico. No es una película de terror”.