Este martes, Edo Caroe agotó nuevamente su segundo Movistar Arena y en tiempo récord

Tras un arrasador primer proceso, el comediante habilitó una segunda fecha para el martes 23 de mayo en el recinto del Parque O’Higgins, las cuales también se terminaron, y esta vez, en menos de 30 minutos.

CNN Chile pudo constatar que había más de 40 mil personas en la fila esperando poder adquirir un ticket.

Por medio de su cuenta de Instagram, Caroe agradeció a sus seguidores: “¡¡Gracias público querido!! No puedo con esta emoción, no tengo palabras. ¡¡Solo sé que serán dos shows tremendos!! Ya me explayaré más cuando me calme. ¡¡Gracias!!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edo Caroe (@edocaroemago)

El show

De acuerdo con la descripción oficial, Lo que salga es un show de stand-up comedy que germinó en plena pandemia, con teatros vacíos y encierro. En 2022 se convirtió en éxito de taquilla, agotando todas las entradas disponibles y recorriendo Chile en más de una ocasión.

Caroe promete presentar su material más íntimo, con una particular narrativa que va desmenuzando sus miedos como padre, el absurdo de nuestras contradicciones, la precariedad de la salud mental y la experiencia asfixiante de tanto malestar en una era de abundancia.

¿Cuándo es?