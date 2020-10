Eddie Van Halen, el legendario guitarrista que lideró la banda Van Halen a lo largo de cinco décadas, murió este martes a los 65 años tras una larga batalla contra un cáncer de garganta.

La noticia fue confirmada por su hijo, Wolfgang Van Halen. “No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, perdió su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana”, escribió en Twitter.

“Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida“, agregó.

El músico falleció en el Hospital St. Johns en Santa Mónica, acompañado de su esposa, Janie, su hijo Wolfgang y su hermano Alex.