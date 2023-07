(CNN) – Durante una aparición recientemente publicada en el podcast Club Random de Bill Maher, Rainn Wilson, intérprete de Dwight Schrute, compartió que no era feliz mientras filmaba la querida serie The Office.

“Cuando estaba en The Office (2005), pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente”, dijo Wilson. “Ganaba cientos de miles. Quería millones y era una estrella de televisión, pero quería ser una estrella de cine. Nunca fue suficiente”.

Wilson habló con Maher en el podcast sobre sus sentimientos durante la exitosa serie.

“Esto es lo que estoy viendo ahora y me doy cuenta ahora: estuve en una serie exitosa, nominada al Emmy todos los años, ganando mucho dinero, trabajando con Steve Carell, Jenna Fisher y John Krasinski y estos escritores increíbles e increíbles directores como Paul Feig”, dijo Wilson. “Estoy en uno de los más grandes programas de televisión. A la gente le encanta. Pero yo no lo estaba disfrutando”.

“Pensaba: ‘¿Por qué no soy una estrella de cine? ¿Por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?’”, dijo. “¿Cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica?‘”.

En una entrevista reciente con CNN, al actor contó que la ansiedad es algo con lo que ha lidiado toda su vida.