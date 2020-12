“Mi voz para hablar, incluso en mis videos de pequeña, es como si hubiera fumado toda mi vida, desde niña”, comentó Dua Lipa al sincerar que antes de ser una de las principales artistas de la escena pop se burlaban de ella por lo grave de su voz.

La artista que marcó el 2020 con su álbum Future Nostalgia agregó que solía recibir comentarios no siempre positivos por su forma de cantar: “Cuando tenía nueve años iba a una escuela de teatro los sábados, mi profesor de canto dijo ‘vaya tu voz es muy baja'”.

En entrevista para la serie documental Song Exploder de Netflix, la cantante de 25 años sinceró que “cuando niña a veces me acosaban o me molestaban o me decían voz de hombre”. Críticas que ahora decide adoptar desde una mirada positiva, ya que dice que “estuvo bien, me hizo más fuerte”.

Stephen Kozmeniuk, productor del disco, destacó que la voz de ella “es muy profunda, amo cuando sube, porque se quiebra, no es muy fina, no es una voz pop perfecta, pero es una voz perfecta para el pop”.

“No me reconocía”

En el capítulo dedicado a la composición de Love Again, Dua Lipa dijo que la letra llegó en un momento en que “había alcanzado cierto punto en una relación larga con alguien que fue deshonesto conmigo y pensé que necesitaba liberarme de esto y no era saludable para mí”.

Si bien dice que suele verse a sí misma como “una mujer poderosa, he estado en momentos en los que ni siquiera me reconocía”. Es por eso que dice que el octavo track de Future Nostalgia “es un testimonio de la fuerza y el fuego que creo que tenía y que tuve que volver a encontrar“.

Chelcee Grimes, la co-escritora del LP, comentó que “mi respeto y amor por Dua viene del hecho de que es una cabrona, ella siempre tiene el control, pero no esta cerrada“.

Además, Dua Lipa dijo que al componer el álbum “me pregunté si podría crear un disco basado en recuerdos, que hiciera sentir a la gente lo que siento cada vez que escucho Cosmic Girl de Jamiroquai”, ya que gran parte de sus influencias de niña era la música que su familia escuchaba, como Prince y Blondie: “Quería jugar con ese sentimiento y crear algo con un toque moderno y fresco”.