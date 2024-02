Buenas noticias para los fans del pop: Dua Lipa lanzó nueva música.

Training Season se titula el segundo sencillo del próximo disco de estudio de la cantante de 28 años, cuyo lanzamiento está programado para este 2024.

Lipa estrenó la canción en la 66.ª edición de los premios GRAMMY, evento en el que la interpretó en vivo.

Junto a Lipa, entre los coescritores de la canción figura Kevin Parker, de Tame Impala, con quien también colaboró en Houdini.

Dicha canción se convirtió en un éxito total que ya amasa casi 250 millones de reproducciones en Spotify desde noviembre del año pasado.

Escucha su nuevo single y mira el videoclip

“Había tenido una serie de malas citas, y la última fue la gota que colmó el vaso“, contó ella sobre la inspiración tras el sencillo.

“A la mañana siguiente, llegué al estudio y me preguntaron cómo había ido todo. Declaré de inmediato que la temporada de entrenamiento había terminado”, agregó.

La artista británica de ascendencia albanesa también compartió algo de sus vivencias en el ámbito romántico y crecimiento personal al respecto.

“Se trata de la sensación que llega con el hartazgo de decirle a los hombres cómo tratarte de la manera correcta. También se trata de que mi temporada de entrenamiento ha terminado y de que he crecido con cada experiencia. Nunca me he sentido más segura, clara o empoderada“, explicó.

El video musical de Training Season fue dirigido por Vincent Haycock y muestra a decenas de pretendientes compitiendo por la atención de la estrella al interior de una cafetería.

Lipa, en tanto, canta a la búsqueda del amor verdadero.