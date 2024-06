Dreamcatcher en Chile 2024: Fecha, lugar preventa y venta de entradas para el concierto de la banda k-pop

La agrupación femenina de k-pop confirmó a nuestro país como parte de su más reciente gira mundial: Luck Inside 7 Doors. ¿Quieres ver a JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami y Gahyeon en vivo? Entérate de todos los detalles en esta nota.

¡Atención, k-popers! Dreamtacher agendó un concierto en Chile.

La agrupación femenina confirmó a nuestro país como parte de su más reciente gira mundial: Luck Inside 7 Doors, nombre que refleja tanto su número de integrantes como años de trayectoria musical.

Reconocida por sus innovadores y constantes guiños a géneros como el rock y al metal, la banda de k-pop está conformada por JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami y Gahyeon.

Las surcoreanas, que cuentan con dos álbumes de estudio y más de una decena de EPs, suman entre sus mayores éxitos mundiales en la escena los sencillos BOCA y Scream.

Todos los detalles del concierto de las chicas de Dreamcatcher en Chile

Lugar: Teatro Coliseo (Nataniel Cox #59, Santiago)

Fecha: Martes, 17 de septiembre de 2024

Martes, 17 de septiembre de 2024 Venta de entradas: Habrá una preventa que se realizará exclusivamente en la tienda K-FARMA (Río de Janeiro #283, Santiago) este jueves, 6 de junio, desde las 11:00 horas. Esta contará con un 10% de descuento en el costo del ticket (sin cargo por servicio). La venta general comenzará el 7 de junio a las 11:00 horas, a través de PuntoTicket.

Precios

Venta general

InSomnia + Hi touch & Photogroup: $280.000

InSomnia + Photogroup: $180.000

InSomnia + Hi touch: $158.000

Scream: $69.000

Scream (Movilidad reducida): $69.000

Platea Baja: $53.000

Platea Alta: $39.000

*Insomnia Hi Touch + Photogroup: Entrada anticipada/early entry y acceso a todos los beneficios del concierto (stock de tickets muy limitado)

*Insomnia + Photogroup: Entrada anticipada/early entry y acceso sólo a foto grupal con artistas

* Insomnia II + Hi Touch: Entrada anticipada/early entry y acceso sólo a hi touch con artistas

*Precios no incluyen cargo por servicio.