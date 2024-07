Drake mostró cómo se inundó su mansión de US$ 100 millones debido a las tormentas en Canadá

Más de 167.000 personas serían las que han quedado sin suministro eléctrico debido a las inundaciones que ha provocado una fuerte tormenta registrada estos días en la ciudad canadiense de Toronto.

Entre tantas personas, ni los famosos se salvaron, pues Drake ha mostrado a través de su cuenta de Instagram cómo ingresó el agua hasta su mansión avaluada en 100 millones de dólares.

Pese a los problemas que provocará la inundación en su hogar, que al parecer no habría provocado el corte de la luz, el cantante no se mostró molesto frente a la situación.

Sin embargo, autoridades como el presidente del país norteamericano, Justin Trudeau, se han mostrado preocupados por las consecuencias del evento climático.

Canada is burning, except for #Toronto where it’s raining so much that it’s flooding.

That’s why we’re launching a new Flood Tax.

The Flood Tax will prevent rain from flowing downhill, because Government can reverse the laws of physics if you just give us more of your money. pic.twitter.com/E0uGYgaOLg

— Justin Trudeau’s Ego (@Trudeaus_Ego) July 16, 2024