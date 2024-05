(CNN) – Un guardia de seguridad que trabajaba en la casa del rapero Drake en Toronto (Canadá) fue tiroteado, según informaron autoridades locales este martes.

El inspector Paul Krawczyk, de la Policía de Toronto, informó en una rueda de prensa que los uniformados acudieron al domicilio pasadas las 2 de la madrugada del martes.

Una vez allí, hallaron a un hombre que había sido herido de gravedad. Este fue trasladado al hospital de urgencia.

Según las autoridades, el guardia de seguridad estaba trabajando en la puerta de la vivienda cuando recibió los disparos. Sigue hospitalizado en estado grave.

Krawczyk declinó responder si Drake estaba en la residencia en el momento del tiroteo, pero dijo que las autoridades están en contacto con el equipo del artista y que están cooperando con la investigación.

Cuando los periodistas le preguntaron si el tiroteo tenía algo que ver con la reciente disputa que Drake ha mantenido con el también rapero Kendrick Lamar, Krawczyk dijo que aún no se había determinado el motivo.

SHOOTING:

Bayview Ave & Lawrence Ave E

2:09 am

– reports of a shooting

– police o/s

– man transported to hospital with serious injuries

– suspect fled in a vehicle

– unknown description#GO978573

^sc

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 7, 2024