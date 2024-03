Único canal nacional: CNN Chile transmitirá los premios Oscar 2024

Por tercer año consecutivo, CNN Chile transmitirá el próximo 10 de marzo la nonagésima sexta ceremonia de los Premios Oscar, en un año marcado por las nominaciones de dos películas chilenas, siendo el único canal nacional en transmitirla.

La conducción estará a cargo de Viviana Encina y Fernando Paulsen.

“Siempre es un privilegio y una tremenda responsabilidad ser parte de la transmisión de los premios Oscar. Este es el tercer año consecutivo que como canal asumimos este desafío. Pero sabemos que esta edición es distinta, no sólo porque La Memoria Infinita tiene grandes posibilidades de ganar el Oscar. Si no también porque esta historia nos invitó a reflexionar sobre el amor, la inclusión y la importancia de la memoria colectiva”, comentó la periodista y conductora de CNN Magazine.

Por su parte, el periodista y conductor de Última Mirada y Tolerancia Cero comentó que esta será su primera vez al mando de presentar estos premios. “Una de las películas capaces de llevarse la estuatilla, no sólo es chilena, sino que tiene que ver con mi hermano. Hermano, no de sangre, sino de opción, porque amigo no era suficiente para todo lo que vivimos juntos. Augusto Góngora era mi hermano por opción y la película de su aflicción está entre los candidatos al Oscar”.

“Los Oscar premian películas que nos remecen. Que sentimos tienen que ver con nosotros. Y por un par de horas nos sentimos los protagonistas. Y aunque los actores tengan otra apariencia y a veces hablen en otro idioma, están representándonos a nosotros, con lo que padecemos y gozamos. Para sentir que nuestra vida tuvo sentido y lo que nos pasó es comunicable, compartible y valorable”, agregó.

¿A qué hora y dónde ver la ceremonia?

La transmisión iniciará a las 19:00 horas con entrevistas y los detalles de la Red Carpet. Mientras que a contar de las 21:00 horas, se dará paso a la ceremonia.

En el resto de Latinoamérica los Premios Oscar serán transmitidos a través de TNT y Max.