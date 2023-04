(CNN) — El éxito animado de Disney Lilo & Stitch está siento adaptada a una versión de live action, pero la elección del reparto ha desencadenado una nueva conversación sobre el colorismo en Hollywood.

Algunos fanáticos se sintieron decepcionados después de que The Hollywood Reporter informara la semana pasada que Sydney Agudong interpretaría a Nani, la hermana mayor y tutora legal de Lilo. Nacida y criada en Hawái, Agudong es mestiza. Aunque no está claro si tiene ascendencia hawaiana, los críticos del elenco informado se han centrado en el tema del colorismo: en la versión animada de 2002, Nani tiene piel oscura y rasgos indígenas distintivos, mientras que Agudong es de piel clara.

Hawái tiene la mayor proporción de personas multirraciales de Estados Unidos y, debido a la historia del colonialismo en las islas, es común que los residentes sean una combinación de blancos, asiáticos y nativos hawaianos. Eso significa que hay muchos hawaianos con piel más clara, y tener una piel más clara no hace que una persona sea menos hawaiana, dijo OniMasai Connor, mujer negra y hawaiana que vive en Oahu.

Pero al elegir a un actor de piel clara para interpretar a un personaje que originalmente tenía piel oscura, Disney está reforzando nociones profundamente arraigadas sobre qué características se consideran aceptables o hermosas en la sociedad, agregó.

“Mi problema con el elenco es el hecho de que vivimos en una sociedad supremacista que favorece la piel clara, por lo que reparto contribuye a un nivel de borrado”, escribió en un mensaje a CNN. “Vemos muy a menudo en todos los géneros del cine: historias basadas en personas de piel oscura en la vida real, que solo son interpretadas por alguien de tez más clara en una película”.

Disney, así como los representantes de Agudong, no han respondido a las solicitudes de comentarios.

El nuevo live action de Lilo & Stitch está basado en una película animada y Nani es un personaje animado ficticio. Pero a diferencia de La Sirenita, que tiene sus raíces en la mitología a pesar de recibir una reacción racista por la elección de Halle Bailey en la nueva versión de acción en vivo, Lilo & Stitch se basa en una cultura y personas muy reales.

La identidad hawaiana de Nani y Lilo, así como su tono de piel, son importantes para la historia, dijeron Connor y otros. Por ejemplo, en una escena de la película animada, Nani caracteriza el luau donde trabaja como un “luau estúpido y falso”, un guiño a cómo la industria del turismo ha explotado a los nativos hawaianos y sus costumbres.

“Nani trabajando sola en el ‘luau falso’ e incluso usar la frase ‘luau falso’ para describir ese trabajo fue una declaración políticamente agresiva, que involucra el colorismo, la indigeneidad y la historia específica del colonialismo que Estados Unidos ha impuesto a la nación de Hawái”, escribió un usuario de Twitter.

Nani working at the “fakey luau” alone and even using the phrase “fakey luau” to describe that job was an aggressively political statement, involving colorism, indigeneity and the specific history of colonialism the US has imposed upon the nation of Hawaii

This movie is so rich. https://t.co/cbRj0RogtM pic.twitter.com/7bh2nFkhNg

— Kayla Ancrum ✨ (@KaylaAncrum) April 15, 2023