Tras una larga espera, Fármacos volvió a presentarse en Lollapalooza Chile.

En entrevista con CNN Magazine, Diego Ridolfi, líder del proyecto musical establecido en la escena pop y alternativa desde 2008, destacó la respuesta entusiasta del público durante el show.

“Había mucha gente cantando las canciones y eso me sorprendió mucho”, expresó, resaltando la participación activa del público concentrado frente al Alternative Stage. “Sentía una energía. Me sentí muy bien. O sea, siempre hay un nerviosismo obvio, pero una vez que subí, fue como… No sabía qué iba a pasar”.

Asimismo, reflexionó sobre la evolución de Fármacos desde su debut en el mismo festival hace una década y cómo este evento marca un hito en su trayectoria musical: “He tocado en otros países, estoy viviendo en México. Han sido giras, aciertos y errores. Ninguna persona, en el mejor de los casos, es la misma que hace 10 años”.

¿Qué se viene para Fármacos este 2024?

También adelantó algunos detalles de lo que será el próximo álbum de la agrupación nacional, que ya cuenta con tres sencillos lanzados: Cómplices, Oler a ti y Que nunca pare.

El cuarto llegará en abril y llevará por título Besar.

Anticipando una variedad de estilos musicales y una promesa implícita de calidad, Diego está ansioso por compartir su nuevas creaciones con el mundo: “Me siento en calma, porque he trabajado mucho, he dado mi mejor desempeño en este disco y quiero que, ojalá, le guste a la gente”.

La fecha de lanzamiento del trabajo de estudio, en tanto, está programada para finales del primer semestre de 2024.

Ridolfi describió el disco como una colección diversa de canciones, cada una con su propio estilo distintivo; aunque aclaró que no le gusta “hablar mucho” de su música, pues prefiere “que el público la reciba como la tenga que recibir”.

Y en esa misma línea, explicó: “Siempre digo que tu jefe, de alguna forma, o quien permite que te dediques a la música, a tu proyecto, es el público. Y lo digo sinceramente y muy desde el corazón. Si nadie te escuchara, ¿qué podís hacer? Tengo la suerte de que la gente me escuche y eso es una fortuna”.