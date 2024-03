(CNN) – Las autoridades registraron el lunes los domicilios de Sean “Diddy” Combs.

Esto, debido a que es objeto de una investigación federal llevada a cabo por un equipo del Departamento de Seguridad Nacional, según declaró a CNN un alto funcionario de las fuerzas de orden federales.

La investigación, dirigida por el fiscal del distrito sur de Nueva York, es llevada a cabo por la División de Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La HSI se encarga de investigar la delincuencia y las amenazas transnacionales, como la trata de personas, el terrorismo, el contrabando de estupefacientes y otras actividades delictivas organizadas.

El procedimiento deriva de varias acusaciones de agresión sexual por parte Combs, las cuales comparten la misma índole y fueron presentadas a través distintas demandas civiles, según una segunda fuente policial familiarizada con los registros del lunes.

En el pasado, Combs negó dichas acusaciones.

Equipos de agentes del HSI vastamente armados registraron el lunes los domicilios que el artista tiene en Los Ángeles y en la zona de Miami, algunos de ellos en vehículos blindados. Según la primera fuente, esto se debe, en parte, porque las autoridades creen que Combs emplea seguridad privada armada en cada una de sus residencias.

Los agentes procesaron papeleo en mesas de póker a las afueras de la casa en Miami. En tanto, vehículos del puesto de mando móvil fueron divisados en ambas propiedades.

Contaban con autorización de buscar documentos, teléfonos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos que contuvieran datos o vídeos, según la segunda fuente de las fuerzas del orden.

Anteriormente, otra fuente declaró a CNN que los registros estaban relacionados con una investigación de tráfico sexual en curso.

Ese mismo día, la HSI de Nueva York explicó que se ejecutaron “acciones policiales, como parte de una investigación actual” en cooperación con las fuerzas del orden locales y las unidades de HSI en Los Ángeles y Miami.

Asimismo, aseguró que “proporcionaría más información a medida que estuviese disponible”.

Los representantes de Combs, en tanto, no han respondido a las peticiones de CNN para hacer comentarios sobre los registros o respecto a la investigación.

Cinco demandas acusaban conductas sexuales inapropiadas

Combs ha sido acusado de conducta sexual inapropiada en cinco demandas distintas presentadas en los últimos meses. El artista las ha negado en múltiples ocasiones.

Aún no se aclara cuáles de estas están incluidas en la investigación federal.

En noviembre, una de sus exnovias, la cantante Casandra “Cassie” Ventura presentó lo demandó en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York.

En la demanda, acusaba que Combs, además de violarla, la obligó a dedicarse al tráfico sexual y la sometió durante años a otros abusos. Ambas partes llegaron a un acuerdo días después.

Ben Brafman, abogado de Combs, declaró por aquel entonces a CNN que la decisión de llegar a un acuerdo no suponía “en modo alguno la admisión de haber cometido un delito”.

Expresamente, afirmó: “La decisión del Sr. Combs de llegar a un acuerdo no socava en modo alguno su rotunda negación de las acusaciones. Se alegra de que hayan llegado a un acuerdo mutuo y le desea lo mejor a la Sra. Ventura”.

Una semana después, Joi Dickerson-Neal presentó una demanda en Nueva York acusando al cantante de drogarla y agredirla sexualmente en 1991. También argumentó haber sido víctima de “porno de venganza” por su parte.

En diciembre, una mujer cuya identidad se mantiene en el anonimato, pero se le conoce como Jane Doe, presentó una demanda federal acusando a Combs de tráfico sexual y violación grupal en 2003, cuando tenía 17 años.

En los documentos judiciales, Sean “Diddy” Combs negó formalmente las acusaciones formuladas en la demanda de diciembre. Dijo al tribunal que el proceso judicial debía desestimarse porque la “decisión de la mujer de esperar más de dos décadas para presentar su denuncia le ha perjudicado” porque ha “perdido la capacidad de defenderse plena y justamente”.

También argumentó que las pruebas pueden ahora “no estar disponibles, haberse perdido o estar comprometidas” y que “la identificación, disponibilidad y recuerdos de los testigos están probablemente comprometidos debido al sustancial paso del tiempo.”

Además de lo anteriormente mencionado, un antiguo empleado de Combs, el productor y camarógrafo Rodney “Lil Rod” Jones, presentó el mes pasado una demanda en la que lo acusaba de agresión sexual y de dirigir una “organización criminal de tráfico sexual generalizada y peligrosa”.

Los argumentos sostenidos en la demanda -que fue presentada ante un tribunal federal del distrito sur de Nueva York- fueron desmentidos por el abogado de Diddy, Shawn Holley.

“Su temeraria mención de hechos que son pura ficción y que, simplemente, no ocurrieron, no es más que un intento transparente de acaparar titulares. Tenemos pruebas abrumadoras e irrefutables de que sus afirmaciones son completamente falsas”, declaró el mes pasado.

Además, en una demanda enmendada el 12 de marzo, presentada inicialmente en Nueva York en noviembre, Liza Gardner acusó a Combs y al cantante Aaron Hall de agresión y asalto sexual en 1990, cuando ella tenía 16 años.

Según la demanda, Gardner y una amiga conocieron a Combs y Hall, por entonces miembro del grupo de R&B Guy, en un evento. En una cena posterior, ambos artistas se mostraron “muy coquetos y manoseadores” con Gardner y su amiga y les ofrecieron bebidas alcohólicas a lo largo de toda la noche, a pesar de ser menores de edad, afirma la demanda.

Posteriormente, invitaron a las dos al departamento de Hall para celebrar una fiesta, momento en el que a Gardner “le ofrecieron más bebidas y la obligaron físicamente a mantener relaciones sexuales con Combs en contra de su voluntad“.

La demanda afirma que, tras el acto, quedó “conmocionada y traumatizada”. Mientras se vestía, Hall entró en la habitación y la inmovilizó para obligarla a mantener relaciones sexuales con él. Después, Gardner terminó de vestirse y salió corriendo del apartamento.

Al día siguiente, un “furioso” Combs llegó a la casa en la que ella y su amiga se alojaban y “comenzó a agredir y asfixiar a la Sra. Gardner hasta el punto de que se desmayó”, dice la demanda.

CNN se ha puesto en contacto con Hall para obtener sus comentarios al respecto. Sin embargo, aún no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

En una declaración de diciembre, Sean “Diddy” Combs negó las afirmaciones de todas las demandas.

“Ya basta. Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intenta ensuciar mi imagen, destruir mi reputación y mi legado“, afirmó. “Se han vertido contra mí acusaciones repugnantes por parte de individuos que buscan un pago rápido. Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se plantean. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad“, aseveró.

Varias de las demandas alegan que la conducta indebida del rapero cuentan con registros en video.

Ventura declara que Combs utilizó su teléfono, ordenador portátil y tableta para filmar sus interacciones sexuales.

Dickerson-Neal, por su parte, alega haber sido víctima de “porno de venganza”, diciendo que Combs filmó su agresión sexual y mostró el vídeo a otras personas.

Jones, en tanto, asegura tener “cientos de horas de material sin edición y grabaciones de audio del señor Combs, su personal y sus invitados participando en graves actividades ilegales“.