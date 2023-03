(CNN en Español) – Este domingo, durante la ceremonia de los Premios Oscar, la compositora Diane Warren escuchará su nombre por décima cuarta vez entre los nominados a una categoría que conoce a la perfección: mejor canción original.

A través de los años, la compositora ha visto la oportunidad de levantar un Oscar durante la transmisión de los premios esfumarse una y otra vez. Applause, el tema con el que está nominada en la ceremonia 95, podría ser el que rompa la racha.

La compositora, una de las más virtuosas de la música anglosajona de las últimas tres décadas llega a esta decimocuarta nominación por la canción original que escribió para la cinta independiente Tell It Like a Woman.

El “aplauso” de Diane Warren a las mujeres

Desde el inicio la canción presentó un desafío para Diane Warren, ya que está acostumbrada a escribir un tema que engloba en cierto modo la trama de la película.

Pero Tell It Like a Woman no es una cinta cualquiera. Está compuesta de siete historias dirigidas y protagonizadas por diferentes directoras y actrices. Todas hablan del empoderamiento y la resiliencia de la mujer.

“Fue un desafío porque yo escribo canciones para una película y esta es una cinta con siete filmes de siete directoras diferentes. Me encanta que hayan sido historias de mujeres poderosas. Quería escribir una canción que empodere a la mujer”, cuenta Diane Warren a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Su canción suena en la sexta historia, Sharing a Ride, en la que se habla sobre la concepción de la belleza y sobre aceptación.

Para Warren era importante, cuenta, que el mensaje de la canción no se quedara en la cinta, sino que traspasara la gran pantalla.

“Creo que todas nos necesitamos dar un aplauso en nuestras vidas, especialmente con lo que hemos vivido en los últimos años. El hecho de que sobrevivimos a este loco mundo, a la cuarentena… A veces nos necesitamos ver en el espejo y decir: ‘¿sabes qué? Sobreviví, estoy bien, me voy a dar un aplauso’”, dice la compositora.

La cantante Sofia Carson fue la encargada de interpretar el tema. Una elección que no fue a la ligera dice Warren.

“Cuando hago una audición para un cantante, este tiene que ser auténtico (a la historia) de la cinta. No escojo a cualquiera. Primero que todo, ella es una excelente cantante. Para interpretar mis canciones tienes que ser capaz de cantar. También es una mujer poderosa y hermosa dentro y fuera. Ella encajó con el mensaje de la película”, explica.

¿Qué toma en cuenta Diane Warren para escribir canción para una película?

Warren es la autora de temas legendarios como I Don’t Want to Miss a Thing” de Aerosmith, parte de la banda sonora de la cinta Armageddon, nominada al Oscar a mejor canción original en 1998. Y este no es el único, sus canciones han aparecido en al menos 100 películas, según la biografía oficial de la cantante.

El proceso de decisión de si colabora o no con una canción original gira en torno a lo que Warren puede contribuir a la historia como tal.

“Cuando hago una canción para una película, tiene que ser algo a lo que yo pueda contribuir y sentirme inspirada”, dice a Zona Pop CNN.

Este fue el caso con Applause, dice.

“Me siento afortunada de que estas cintas me lleguen. Quizás no son las películas más grandes, pero tienen calidad, son historias importantes. Soy afortunada de escribirles una canción. Soy afortunada de estar nominada (al Oscar)”, agrega la compositora.

Su historia con los Oscar

El nombre de Diane Warren ha estado ligado a los Oscar desde 1987, cuando fue nominada por primera vez. Hasta los momentos, la cantautora no ha levantado —durante la ceremonia televisada— el Oscar. Ha perdido en 13 oportunidades.

En noviembre de 2022 Warren sí recibió un Oscar honorífico de manos de otra leyenda de la música, Cher.

A pesar de tomar cada pérdida con gracia, sí hubo un par de oportunidades en los que sí le dolió no llevarse el Premio de la Academia.

“Honestamente, hubo un par de oportunidades en los que sí estuve triste que no gané”, dice. Fue con “Til It Happens to You, una canción que escribí para (Lady) Gaga para la cinta The Hunting Ground. Esa canción fue poderosa, se convirtió en un momento cultural importante”.

Para Warren, la mayor victoria es estar nominada dentro de una selecta lista de cinco canciones.

“Estar nominada es ganar. Que tus colegas a quienes respetas y son los mejores del mundo escojan tu canción, eso es ganar. Todo lo demás se convierte en un concurso de popularidad y yo nunca fui muy popular”.

Y a pesar de ya ser una vieja conocida para los premios, la compositora aún se siente nerviosa de estar en ese recinto junto a la crema y nata de Hollywood. Este año, además, cantará en vivo por primera vez en el escenario de los Premios de la Academia.

“Nunca he estado en vivo en los Oscar. Voy a estar nerviosa porque son como 2.000 millones de personas viéndome”, dice.

Para Warren, la ceremonia evoca también a su infancia, cuando junto a sus padres veían cada una de las transmisiones. Para ella, “No hay nada más cool que los Oscar”.