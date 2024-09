El día en que Valentín Trujillo descartó lograr ganar el Premio Nacional de Música: “Yo me quedo con el cariño de la gente”

El destacado músico nacional había manifestado sus intenciones de no volver a postular al galardón luego de que haberlo intentado en varias oportunidades, bajo el argumento de no haber logrado “convencer” a los jurados.

El destacado pianista chileno, Valentín Trujillo, recibió este jueves el Premio Nacional de las Artes Musicales 2024.

El legendario artista de 91 años se había postulado por años, pero nunca obtuvo el reconocimiento. Sin embargo, esta jornada finalmente lo aceptó desde las manos de la ministra de Cultura, Carolina Arredondo.

Tras diversos intentos fallidos en el pasado, el músico incluso había manifestado su intención de renunciar el galardón. Así lo expresó el pasado 16 de junio en entrevista con CNN Chile.

¿Qué dijo Valentín Trujillo sobre el Premio Nacional de las Artes Musicales?

Al ser consultado sobre el recuerdo y la huella que dejará en la historia de la escena musical chilena, el pianista aseguró que “eso no pasaba”.

“Los pueblos olvidan la gente olvida, yo presumo que desaparecido físicamente, me recordarán uno o dos años y es natural, para eso existe un premio que hay, el Premio Nacional de las Artes Musicales, que para mí ha sido bastante esquivo, no he logrado convencer a los jurados que sí he hecho una labor como para tener alguna premiación”, señaló.

Y tras ser preguntado sobre la posibilidad de volver a postular este año, Trujillo indicó que “eso es lo que me incomoda, volver a postular. Es como si yo no hubiera hecho nunca nada, me parece que es injusto, cuando uno lleva una carrera tan larga y cuando es tan fácil saber de uno”.

“No me convenzo a presentar todos los papelitos (para postular) es fuerte el rechazo y yo me quedo con el cariño de la gente“, puntualizó.

Revisa la entrevista a continuación: