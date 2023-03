Este domingo se concretó el esperado regreso de Paramore a los escenarios chilenos, en el marco de la gira mundial por su sexto álbum This is Why.

Gritos, emoción y desmayos fueron la tónica de la jornada, una que estuvo marcada por una sensación de nostalgia que inundó todo el Movistar Arena.

Las postales del concierto de Paramore

Cerca de las 21:30, y ante un Movistar Arena repleto, la banda estadounidense comenzó su show con You First, desatando la euforia de los asistentes.

Se pasó Paramore, la cagó la energía que se sentía en el Movistar. Tremendo concierto! Nota 7 Promedio 7 #ParamoreSantiago #Paramore pic.twitter.com/BAiFGeyg8y — Charlitos del 38% (@charlitos85) March 6, 2023

No obstante, el arranque no estuvo excepto de problemas, ya que el espectáculo debió parar por varios minutos luego de que algunas personas se desmayaran o presentaran otros problemas.

We’re super thankful for Tom as he was taking care of everyone! #paramore #paramorechile pic.twitter.com/X3LYwPxNAt — Mabe ||| (@mabesays) March 6, 2023

A lo largo del concierto, el grupo se vio constantemente preocupado por sus fanáticos en apuros. En un momento, la vocalista Hayley Williams decidió interpretar C’est Comme Ça quieta y pidió al público hacer lo mismo para que el personal pudiera asistir más fácilmente a quien lo necesitaba.

Dejando de lado estos inconvenientes, la noche ocurrió en completo éxito, siendo Hayley Williams la gran protagonista. La vocalista del grupo derrochó carisma, talento y dejó en evidencia por qué es considerada una de las cantantes más destacadas de su generación.

Chile se rindió ante Paramore, en cada canción lo dieron todo y más.

No importa cuantos años pasen, seguirán siendo una banda amada en nuestro país ❤️ pic.twitter.com/BP0KAj08LO — Vero 🌳 (@_veritoacosta) March 6, 2023

Decode, The Only Exception, Hard Times, una versión a capela de Last Hope, That’s What You Get y Misery Business, fueron solo algunos de los éxitos que los más de 16 mil asistentes corearon de principio a fin.

Chile lo está haciendo increíble 🔥 🎥 vía @paramore_tour pic.twitter.com/LHMZn9P0tp — Paramore Mexico 🔥 (@Paramore_Mex) March 6, 2023

En un momento, dos afortunados fanáticos fueron subidos al escenario. “Fue increíble, lo he soñado toda mi vida, soy fan desde el 2006 (…) Estoy demasiado feliz, soñé toda la vida el subirme al escenario a cantar con la Hayley”, contó a CNN Chile una de las elegidas.