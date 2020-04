VIDEO RELACIONADO – Las confesiones de artistas en cuarentena (04:33)

Una de las principales voces, compositoras y músico en Chile, Denisse Malebrán, regresa con un nuevo adelanto para lo que será su cuarto álbum en solitario.

Se trata de la canción Vals, una composición muy personal de la cantautora, que habla de cómo combatir con las constantes críticas solo por ser mujer, desde cómo debe comportarse hasta la apariencia física.

“El tema nace porque deseaba contar mi historia, que refleja la de muchas otras compañeras, y de cómo podemos aportar en adelante cambiando la forma de criar a nuestras hijas”, señala Denisse.

Sobre cómo el título del sencillo se enlaza con el relato, la cantante considera que “el vals es una tradición un tanto retrógrada, donde un hombre entrega a una mujer a otro como símbolo de unión y deben bailar de la mano”.

Paralelo a su trabajo con Saiko, Malebrán ha estado concentrada intensamente en esta producción junto a Sebastián Gallardo de la banda We Are The Grand, del que ya han desvelado canciones como Piezas y Hey.

La decisión de aventurarse nuevamente como solista, responde por la necesidad de abarcar temáticas más personales, que se distingue del trabajo de composición en Saiko, en compañía de Luciano Rojas.

Su venidero álbum, que llevará por título Antípoda, marcará el retorno de su proyecto solista, que dejó en pausa tras la publicación de Mi caravana en 2011.

