“Muchas gracias hehe”. Con ese mensaje, acompañado de emojis de corazones y aplausos, Denise Rosenthal celebró haber sido incluida en un especial realizado por la revista Billboard, en la que destacó a 17 artistas latinas para descubrir en cuarentena.

La cantante de Agua segura, Isidora y El amor no duele es descrita por la prestigiosa publicación de música como “una cantante y compositora que está llamando la atención con letras empoderadoras y una fusión de pop y R&B”.

“Durante la cuarentena, Rosenthal ha colaborado con artistas como Cami, Mala Rodríguez, Javiera Mena para entregar versiones ‘en casa’ de sus canciones“, añadieron.

😍😍❤️❤️👏🏽👏🏽👏🏽 Thank u so much hehe https://t.co/TLM3Nsghgg

— Denise Rosenthal (@NissRosenthal) April 30, 2020