Las reflexiones de la icónica Delfina Guzmán a sus 96 años: “Yo he sido una mujer muy afortunada”

Durante una entrevista con la periodista Viviana Encina, la legendaria actriz chilena reflexionó en CNN Magazine sobre su legado en el teatro y la cultura del país.

“Yo creo que el valor que tienen mis entrevistas es que salen. Yo no tengo nada preparado. Estoy todo el tiempo cambiando, no tengo un sistema de actuar, ni de vivir, ni de pensar. Cambio mucho”, explicó, para luego bromear: “Oye, adecuarse a los 96 años no deja de ser”.

Al hablar sobre los personajes que ha interpretado, Guzmán, quien ha sido parte de más de 30 telenovelas y películas desde su irrupción en la escena a fines de la década de los 60, reconoció entre risas que no tiene uno que sobresalga como favorito, aludiendo a su “mala memoria” como un desafío que llega con la vejez.

“Ese es el drama de la vejez, la memoria… porque la memoria te maneja absolutamente”, explicó.

En tanto, se mostró agradecida por haber podido dedicarse a lo que le apasiona desde temprana edad (“yo he sido una mujer muy afortunada”). En esa misma línea, recordó que, desde pequeña, le gustaba “contar cuentos e inventar historias”, destacando que su vínculo con el público: “La relación con el auditor… eso es lo primero que nació en mí como instinto de actriz. La comunicación”.

Y pese a que, a los 96 años, ha sido testigo en primera persona de múltiples procesos históricos, sociales y políticos; considera que la principal transformación proviene de sí misma.

“Es igual. Aparecen distintas teorías sobre una cosa y se empieza el mundo a dar vuelta alrededor de esa nueva teoría, olvidándose de las anteriores y cambiando prontísimamente a otra”, analizó.

“El cambio que yo siento es que, de mi infancia, ahora, estoy cada vez más cerca; porque me están gustando ahora las cosas que me gustaban cuando niña”, admitió la intérprete, en conversación con Viviana Encina.