(CNN Español) – El 2022 estuvo lleno de películas y programas de televisión que llegaron armados con reconocimiento anticipado, bases de fans comprometidas, antecedentes o simplemente intrigantes pedigríes creativos y elencos que, por una razón u otra, no funcionaron tan bien como se esperaba.

Estas son algunas de las mayores decepciones del año, presentadas sin ningún orden en particular, aparte de comenzar con las películas antes de pasar a la televisión. En resumen, no fue un gran año para los antihéroes o la quinta temporada de dramas ganadores de premios Emmy.

Ámsterdam

La combinación del director David O. Russell y un elenco repleto de estrellas encabezado por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington no pudo salvar esta pieza de época confusa, cuyo mensaje sobre los peligros del complejo militar-industrial fue oscurecido por su tono desigual.

Morbius

Jared Leto parecía la elección correcta para interpretar al vampiro antihéroe de Marvel, pero la película anémica terminó apestando en más de un sentido.

El hombre gris

Otra película cuyo pedigrí creativo y reparto superaron con creces sus recompensas, con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas (quien se duplicó en las decepciones de Netflix con Blonde) formando equipo con los hermanos Russo (Avengers: Endgame) en una costosa producción con una historia pobre.

Black Adam

El poder estelar de Dwayne Johnson no pudo elevar a otro antihéroe de DC, en una película que embotó su carisma y aparentemente desperdició la oportunidad de presentar a la Sociedad de la Justicia de América. Reveló una secuela que ya no parece estar entre las prioridades.

Pinocho

Incluso con una barra relativamente baja para las versiones “reales” de los clásicos animados de Disney, este nuevo esfuerzo del director Robert Zemeckis y Tom Hanks, cuyas colaboraciones anteriormente resultaron en películas como Forrest Gump y Cast Away, logró caer en el limbo.

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder

Aquí las expectativas juegan un papel importante, ya que esta ambiciosa precuela de la saga de J.R.R. Tolkien (y la espléndida trilogía cinematográfica de Peter Jackson) no estuvo mal, exactamente, sólo aburrida, sobre todo si la comparamos con la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Si bien su presupuesto épico y muy discutido definitivamente se tradujo en la pantalla, los personajes no estuvieron a la altura de las circunstancias. The Rings of Power tenía sus admiradores, y su grandeza refleja la enorme inversión y el compromiso de Amazon con el proyecto. Si bien todo eso hizo que fuera difícil de ignorar, verlo hasta el final provocó más aburrimiento que entusiasmo.

Moon Knight

El héroe de múltiples personalidades de Oscar Isaac podría haber sido difícil de vender en las mejores circunstancias, pero en un año mixto para las series de Marvel en Disney+, este fue el menos satisfactorio del grupo, sintiéndose innecesariamente extraño incluso antes de que llegaran al hipopótamo parlante.

La Primera Dama

Un excelente elenco que incluye a Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson como las ex Primeras Damas Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt no pudo salvar esta decepcionante serie de Showtime, desperdiciando lo que podría haberse convertido (y de hecho, se concibió) como una franquicia en curso.

The Time Traveler’s Wife

La adaptación en serie de HBO del popular libro nunca superó del todo el factor “asco” asociado con la relación de viajes en el tiempo entre los protagonistas interpretados por Rose Leslie y Theo James. Por fortuna, a James le fue considerablemente mejor en su otra contribución de 2022 a la red, The White Lotus.

Temporada 5 de The Crown

Recargando con nuevos jugadores en los roles clave, la mirada generalmente seductora de Netflix sobre la vida de la Familia Real entregó su temporada más floja hasta la fecha, tomando algunos desvíos desconcertantes en el camino. Por otra parte, tal vez esas deficiencias se sintieron más pronunciadas después del triunfo que obtuvo el Emmy con la temporada 4.

Temporada 5 de The Handmaid’s Tale

La serie histórica de Hulu se mantuvo en gran parte del momento en el contexto del fallo de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto, pero la trayectoria creativa descendente del programa desde sus dos primeras temporadas se ha acelerado a medida que avanza más lejos del libro que lo inspiró, haciendo malabarismos con arcos en EE.UU. y Canadá, así como en Gilead. Víctima en parte por un pedido de varias temporadas que desaceleró su ritmo, la perspectiva de concluir el programa con la sexta temporada ofrece la esperanza de lograr una mayor urgencia narrativa y recuperar su lugar entre los mejores dramas de la televisión.