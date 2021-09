El pasado jueves se confirmó lo que durante meses fue un rumor que estuvo agarrando cada vez más fuerzas en redes sociales. Se trata de la inminente colaboración entre el famoso trapero puertorriqueño, Bad Bunny y la reconocida banda británica, Gorillaz.

Fue el propio vocalista, Damon Albarn, quien confirmó esta primicia al medio especializado WARP, durante una entrevista a propósito del reciente lanzamiento de su segundo álbum en solitario The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.

“Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes?”, aseguró el líder de la banda animada más famosa del mundo, agregando que “estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año”.

En esa línea, el también vocalista de Blur afirmó que dichas grabaciones son parte de un nuevo disco que sucederá a su más más reciente producción, Song Machine, Season One: Strange Timez (2020), donde participaron músicos de talla mundial como Robert Smith y Elton John.

Albarn además adelantó que este nuevo larga duración estará altamente influenciado por la música de América Latina, por lo que es posible esperar más anuncios en relación a artistas del género urbano.

“Bad Bunny es el primer sencillo, es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto”, aseguró el intérprete de Andrómeda, agregando que “aun no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es, sí, más o menos una canción de reggaetón. Es Bad Bunny conoce a Gorillaz“.

Sobre el inusual cruce de estilos entre los movidos beats del reggaetón y la ecléctica vibra del rock alternativo que representa Gorillaz, el músico de 53 años se mostró confiado, asegurando que “no me importa lo que piense la gente, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa”.