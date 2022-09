La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, llamó a quienes acudan a los tres conciertos que realizará Daddy Yankee en el Estadio Nacional a no hacerlo en vehículo particular, ya que se cursarán multadas por automóviles mal estacionados.

Ad portas de los espectáculos de despedida que realizará el puertorriqueño y máximo exponente del reggaetón, las autoridades fiscalizaron el principal recinto deportivo del país y entregaron una serie de recomendaciones.

Fue en ese contexto, y tras lo ocurrido con las cuatro presentaciones de Coldplay en el mismo recinto, que Ríos reiteró el llamado: “No vengan en vehículo particular. Las zonas aledañas al Estadio Nacional no están habilitadas para estacionarse y, por favor, no caigan con estacionadores irregulares que no están autorizados, que hacen cobros y, además, hacen cobros en lugares que son multables”.

“Nosotros como municipalidad en estos días nos hemos visto en la obligación de cursar más de mil infracciones por autos mal estacionados. Entonces, insisto en el llamado, es muy importante, porque esto es parte fundamental de cuidar el entorno”, agregó.

La alcaldesa indicó que “el Estadio Nacional es parte de nuestra comuna y tenemos que lograr entre todos que el estadio sea un buen vecino para todos y todas”.

🔴 Alcaldesa Ríos llama a no acudir a los conciertos de Daddy Yankee en vehículo particular: “Las zonas aledañas al Estadio Nacional no están habilitadas para estacionarse” 📡Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/R7S51CYrm6 — CNN Chile (@CNNChile) September 26, 2022

Recorridos especiales

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones habilitará seis recorridos especiales de la Red Metropolitana de Movilidad (ex Transantiago) para los días martes 27, miércoles y jueves 29 de septiembre con motivo de los megaconciertos de Daddy Yankee. Estos son:

210x (Av. Grecia): Desde Estadio Nacional a Puente Alto.

(Av. Grecia): Desde Estadio Nacional a Puente Alto. 103 (Av. Pedro de Valdivia): Desde Estadio Nacional a San Joaquín.

(Av. Pedro de Valdivia): Desde Estadio Nacional a San Joaquín. 103 (Av. Pedro de Valdivia): Desde Estadio Nacional a Providencia.

(Av. Pedro de Valdivia): Desde Estadio Nacional a Providencia. 506 (Av. Grecia): Desde Estadio Nacional a Peñalolén.

(Av. Grecia): Desde Estadio Nacional a Peñalolén. 506 (Av. Grecia): Desde Estadio Nacional a Maipú.

(Av. Grecia): Desde Estadio Nacional a Maipú. 516 (Av. Grecia): Desde Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel.