El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile distinguió con el premio a la Mejor Obra Literaria 2023 a Yomurí, de Cynthia Rimsky.

En entrevista exclusiva con CNN Magazine, la escritora chilena abordó la dura historia personal que inspiró los primeros resquicios de la novela.

También habló de la visión que guarda sobre la importancia de las pequeñas cosas en la literatura y cómo ha sido su vida tras radicarse en Argentina.

La historia tras Yomurí, la mejor Obra Literaria 2023

Yomurí surge a partir de un registro que la escritora de 61 años guardaba de las visitas que hacía al hogar de ancianos en el que residía su padre. “Como una manera de poder soportarlo, porque era muy fuerte”, explicó.

“Cuando me fui a Argentina, postulé a un fondo y tenía que tener 50 páginas de una novela y eso era lo único que tenía; y lo empecé a leer y lo encontré tremendo. No quería esa victimización, la culpa, la tristeza. Pensé: ‘¿Qué es lo que nunca hice con mi padre? Salir de aventura’. Entonces, ideé una novela donde la hija no lo mete al hogar, sino que se va de aventuras con su padre; que no es mi padre, sino que inventé uno más aventurero”.

Durante su proceso creativo, Rimsky se desafió a sí misma no sólo como autora, sino también como humana, y cuestionó su propia pirámide de valores.

“(Quise) poner en duda todas las ideas que yo en algún momento abracé y milité. Toda esa ideología. Pero cariñosamente, también. Reírme. También creo que hay algo muy humano en que las personas deseen cambiar el mundo a un mundo más justo“.

Sin embargo, aclara que “no hay que tomárselo tan en serio, porque también eso está lleno de contradicciones“.

La importancia de los pequeños detalles en la literatura

Cynthia es una ávida lectora. Sin embargo, los libros que narran temáticas históricas suelen dejarla con gusto a poco.

Despiertan en ella “la sensación de que no cuentan lo que realmente ocurre. Siempre son como episodios grandes y a mí lo que me interesa es cómo era la pieza, qué estaban comiendo, qué conversaban cuando se estaban durmiendo”, asegura.

Es, precisamente, el valor tras dar el justo lugar a lo mundano lo que le gusta de la literatura. “Esas pequeñas decisiones creo que son mucho más importantes que las decisiones ideológicas“.

Dejar Chile para radicarse en Argentina

Dice que “está en la anacionalidad“, palabra que surge como un invento para definir cómo se siente viviendo en el país trasandino.

“Lo que pasa es que, cuando te distancias y quizá, cuando cambias de país, te parece más interesante no tener nacionalidad. Establece otra relación con las cosas. Creo que la distancia es una cosa maravillosa”.

Alejarse ha cambiado, incluso, su mirada hacia Chile. “La distancia de tu propio país te hace querer más tu país, te hace establecer relaciones más interesantes”.