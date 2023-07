Este viernes, el destacado portal gastronómico Taste Atlas publicó la lista actualizada de los 50 mejores dulces callejeros del mundo, en la que se incluyó a uno chileno.

En esta oportunidad, una infaltable preparación nacional fue incluida en la lista: el cuchuflí, que se instaló en la posición número 38, subiendo ocho puestos en comparación al 2022.

Respecto al cuchuflí, señalaron que “son bocadillos dulces que parecen tubos delgados y crujientes con una textura similar a la de las obleas. Se componen de azúcar, harina, mantequilla, claras de huevo y aroma de vainilla. Estos dulces a menudo se rellenan con dulce de leche, pero también se pueden cubrir con chocolate”.

“Hoy en día, el cuchuflí se puede encontrar en casi cualquier lugar de Chile, desde panaderías, tiendas de abarrotes y supermercados hasta vendedores ambulantes y puestos de comida en la playa”, añadieron desde Taste Atlas en su sitio web.

Según detalló el medio, este ranking culinario se realizó con base en los votos que comensales de todo el mundo realizaron de acuerdo a sus preferencias y experiencias.

Find out all about the best rated street food sweets: https://t.co/gCIblNNwkU pic.twitter.com/fWpAfOVSJ7

— TasteAtlas (@TasteAtlas) July 14, 2023