Las palabras de la ministra Consuelo Valdés han causado indignación en los trabajadores del área de la cultura.

La titular de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dijo en entrevista con CNN Chile que “un peso que se coloque en Cultura, es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”.

En redes sociales, actores, músicos y políticos reaccionaron a sus declaraciones. La actriz de Una Mujer Fantástica y La Jauría, Daniela Vega, recordó las palabras de apoyo que la secretaria de Estado le dedicó tras aparecer en un videojuego que incitaba a matarla y acusó que “hace 3 días había que luchar con fuerza por la inclusión y la cultura. Palabras de buena crianza no más. ¿No les da pudor?”.

El músico Nano Stern escribió un poema al respecto y manifestó que “no hay consuelo pa cultura”, mientras que el actor Héctor Morales dijo que “no olvidaremos que la desconsuelo nos debe cada peso que se le negó a la cultura durante estos meses de pandemia”.

Lee también: “No me siento orgulloso”: Actor Álvaro Gómez aseguró que se irá de comuna en la que ganó el Rechazo

El autor de Allegados, el periodista Ernesto Garratt, afirmó que “sus dichos son reflejo de un gabinete sin conexión alguna con la necesidades y derechos de lo que su sector llama con desdén ‘la galería’. La cultura, aunque usted no lo crea, es un derecho y la industria cultural aporta 2% del PIB”.

Por su parte, el actor Ignacio Achurra denunció que desde que Valdés llegó a su cargo “ha tenido un sólo objetivo político: mantenerse en su puesto. Su gestión ha hecho un daño enorme al sector y estas declaraciones dan cuenta de su indolencia e irresponsabilidad. Usted es parte del problema”.

“La cultura no es prioridad ni para la propia ministra de la Cultura”, manifestó la comediante Jani Dueñas.

Hace 3 días había que luchar con fuerza por la inclusión y la cultura. Palabras de buena crianza no más. No les da pudor ? https://t.co/Bzqjx4YDdp

Buenos días trabajadores de la Cultura que no existimos ni somos necesarios ni merecemos dignidad. ¿Qué tal el desayuno?

Como un Valdes de agua fría la ministra decepciona. Estamos “hasta la mona”. (Perdonen la poesía). ¡Ay! Eso, ¿quién lo diría? Que al arte, con su premura, le pasen esta factura y la tengan en el suelo… Pa cultura no hay Consuelo, no hay consuelo pa cultura. https://t.co/OxEmWoJ6Yc

Desconcertante declaración de Ministra de Culturas de q un peso para cultura es un peso menos para otras necesidades. La #cultura no es necesidad para la gente? Y los cientos de miles de trabajadores de la cultura? Persiste visión de cultura como gasto en vez de inversión.

No olvidaremos que la desconsuelo nos debe cada peso que se le negó a la cultura durante estos meses de Pandemia. #culturadeapesos

Los dichos de la Ministra @Consuelovaldesc reflejan el evidente abandono y desprecio hacia nuestro sector y los pueblos de Chile. Para ella, la cultura no es de primera necesidad y nuestro trabajo no es relevante. En Chile la Cultura no es un derecho.#CulturaEsTrabajo pic.twitter.com/Qjolfxg4AP

— Cultura Convergencia Social (@CCultura_cs) November 3, 2020