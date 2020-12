*Escrito por Brian Lowry

(CNN) — Las mejores películas animadas de Disney/Pixar históricamente se ubican entre el deleite de niños y adultos. Soul, un título de Pixar desviado a Disney +, se inclina fuertemente hacia estos últimos, explorando maravillosamente temas ambiciosos sobre el significado de la vida que deberían resonar más en los adultos que en las almas más jóvenes en su órbita de transmisión.

Aparte de esa advertencia, el film con el veterano de Pixar Pete Docter (Up e Inside Out) y el codirector Kemp Powers (el escritor de la obra y próxima película One Night in Miami) será una adición a la biblioteca de Pixar digna de sus clásicos. Si bien la película puede no haber sido un éxito comercial, es difícil no admirar una premisa que se atreve a abordar ideas tan elevadas como la vida después de la muerte y lo que hace que la vida valga la pena, filtrada a través de las esperanzas y sueños de Joe Gardner (con la voz de Jamie Foxx en su versión en inglés).

Joe, profesor de música de secundaria, se ha pasado la vida deseando triunfar como músico, buscando conciertos a expensas de su carrera. Cuando de repente se presenta la oportunidad de vivir esos sueños, su alegría distraída lo lleva a su desaparición prematura, un verdadero fastidio, considerando que acababa de decir que «podría morir feliz» si llegaba a tocar con el músico que le ofreció la oportunidad.

Al despertar en la escalera mecánica hacia el más allá, Joe hace un desesperado intento para regresar, lo que lo lleva a un recorrido bastante divertido de lo que podría parecer el gran más allá. Si bien esa animación es habitualmente exuberante, el diseño real de los personajes de las «almas» es redondeado y simple, un poco como el chico dulce de Poppin ‘Fresh, solo con un tono de azul ligeramente inquietante.

En el proceso, Joe se encuentra con un alma joven en lo que se conoce como The Great Before, 22 (Tina Fey), que durante mucho tiempo se ha resistido a embarcarse en el viaje a la Tierra, a pesar de una hilarante lista de mentores que incluye un quién es quién de figuras históricas.

Es por aquí donde Soul realmente comienza a dejar atrás a los pequeños, a menos que su preadolescente esté dispuesto a hacer bromas sobre George Orwell y la Madre Teresa.

En última instancia, Joe y 22 encuentran su camino a la Tierra, pero no de la manera (o forma) que esperaba, lo que lleva a una serie de encuentros alocados mientras busca lograr lo que él ve como el propósito de su vida.

Esa sección de la película se desarrolla con bastante inteligencia, pero es la resolución lo que realmente trae la idea a casa. La naturaleza emocional de esa experiencia recuerda la secuencia inicial de Up, que narra silenciosamente una vida de amor y, en última instancia, pérdida, dejando a muchos adultos en el teatro (ah, teatros) sollozando mientras sus hijos esperaban para llegar al perro que hablaba y la casa voladora.

Soul también cuenta con una partitura maravillosa, ya que la música es fundamental para la historia, proporcionada por Trent Reznor de Nine Inch Nails y Atticus Ross con composiciones de jazz cortesía de Jon Batiste; de ​​nuevo, no es algo que los chicos puedan apreciar por completo en el sofá.

Además de Foxx y Fey, el elenco de voces incluye a Phylicia Rashad, Angela Bassett, Graham Norton y Daveed Diggs.

Por supuesto, la idea de que la animación aborde grandes temas existenciales es bienvenida, y el equipo creativo de Soul merece un enorme crédito por el esfuerzo. Sin embargo, uno sospecha que traducir eso en el tipo de estampida de taquilla que Pixar ha disfrutado con películas como las franquicias Toy Story y Los Increíbles habría sido un desafío, haciendo que la táctica de directo a la transmisión en línea sea menos un sacrificio financiero.

De cualquier manera, Soul es muy recomendable, especialmente para los adultos que podrían no estar inclinados a otra cosa, y un regreso a la forma para Pixar después del menos satisfactorio «Onward». Sin embargo, los padres que quieran disfrutarlo de verdad pueden querer verlo al menos una vez sin sus hijos, quienes, comprensiblemente, serán menos conscientes de las decisiones que tomen, de los caminos que no tomen y de los lugares a donde sus propias escaleras mecánicas podrían llevarlos.

Soul se estrenó el 25 de diciembre en Disney +.