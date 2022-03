La reconocida artista y compositora colombiana Karol G anunció una inédita colaboración con el cantante chileno de 20 años Cris MJ.

Karol G y Cris MJ grabarán una nueva versión de Una noche en Medellín, tema del chileno que acumula más de 50 millones de reproducciones en Spotify y más de 46 millones de visitas en YouTube.

La canción se viralizó con su propio trend en TikTok, específicamente con la estrofa que dice: “Y me puse las Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa’ acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada”.

De esta forma, Cris MJ se convertirá en el primer chileno en lanzar un tema con la popular intérprete de Bichota.

La nueva versión de Una noche en Medellín se lanzará este viernes 25 de marzo en todas las plataformas digitales.

Cris MJ, oriundo de la Población 17 de septiembre, La Serena, se ha convertido en uno de los artistas de reggaetón más escuchados en Chile y Latinoamérica. De hecho, es el primer chileno en formar parte del “Top 50 Gobal“ de Spotify, ubicándose actualmente en el puesto 16.

Mientras tanto, está llevando a cabo su primera gira musical con presentaciones en Ecuador, Perú, México, Colombia y España.