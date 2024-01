Este nuevo año 2024 llega cargado de adrenalina para las y los fans capitalinos de la música en vivo.

Festivales y conciertos traerán a artistas de todo el mundo, tanto por primera vez, como después de varios años, a suelo nacional.

A través de esta lista, que contempla exponentes de diversos géneros, te recordamos los principales espectáculos que tendrán lugar durante el año en Santiago de Chile.

Nick Carter

Sábado, 6 de enero | Gran Arena Monticello

21:00 hrs

El artista llega en el marco de su gira WHO I AM, en la cual repasa su carrera solista y sus éxitos más importantes con los Backstreet Boys.

Entradas en TopTicket

Desde $49.450 hasta $79.350

Young Cister (Pre-escucha nuevo disco)

Miércoles, 17 de enero | Movistar Arena

Los fans del artista urbano chileno podrán oír por adelantado su nuevo álbum de estudio, Planes de Medianoche, en un evento de formato único en Chile.

Entradas en PuntoTicket

Precio único $9.900 (agotadas)

Lucybell + Pettinellis

Jueves, 18 de enero | Teatro Coliseo

20:00 hrs

Lucybell, con 30 años de trayectoria y una amplia discografía cargada de clásicos, se presentará junto a Pettinellis, banda liderada por Álvaro Henríquez, que llegará en plena promoción del single Caballo Sin Dueño, su primera canción original en 20 años.

Entradas en PuntoTicket

Desde $23.000 hasta $34.000

Illapu

Viernes, 19 de enero | Gran Arena Monticello

21:00 hrs

La agrupación liderada por Roberto Márquez regresa al Gran Arena Monticello tras una exitosa gira que los llevó a recorrer Chile, Perú, México y ocho países de Europa celebrando los 30 años de En estos días…, el disco más exitoso de la historia musical chilena.

Entradas en TopTicket

Desde $24.150 hasta $49.450

Crush Power Music 2024

Sábado, 20 de enero | Parque Padre Hurtado

Un evento musical ininterrumpido de éxitos que los asistentes podrán disfrutar en un entorno natural. Contará con lugares delimitados de descanso, sectores de comida, activaciones, concursos y regalos. Artistas: Yandel, Emilia, Ryan Castro, Bryant Myers, Cris MJ, Kidd Voodoo.

Entradas en PuntoTicket

Desde $28.750 hasta $103.500

Pimpinela

Viernes, 26 de enero | Gran Arena Monticello

21:00 hrs

Luego del enorme éxito de su gira 40 Aniversario, los hermanos Lucía y Joaquín Galán presentarán su Siempre Juntos Tour con un show completamente renovado y acompañados de músicos, coros, bailarines y técnicos. Entradas en TopTicket

Desde $34.500 hasta $115.000 Carlos Vives Viernes, 26 de enero | Gran Arena Monticello

21:00 hrs Vives regresa a Chile acompañado de su banda La Provincia y con un gran repertorio de canciones como Cuando nos volvamos a encontrar, Robarte un beso, La bicicleta y muchos otros éxitos que ha convertido en himnos y lo han hecho merecedor de 18 Grammy Latinos y dos Grammy americanos. Entradas en TopTicket

Desde $44.850 hasta $172.500

Los Auténticos Decadentes

Jueves, 1 de febrero | Gran Arena Monticello

Viernes, 2 de febrero | Teatro Caupolicán

21:00 hrs

La agrupación interpretará en vivo todos los éxitos que los posicionaron como una de las agrupaciones más escuchadas en Latinoamérica, no faltarán hits como Loco (Tu forma de ser), La Guitarra, Amor, El Murguero, Los Viejos Vinagres, además de la trilogía discografía ADN.

Entradas Gran Arena Monticello en TopTicket

Desde $33.350 hasta $79.350

Entradas Teatro Caupolicán en PuntoTicket

Desde $28.750 hasta $69.000

José Luis “El Puma” Rodríguez

Dueño de Nada, Pavo Real, Culpable soy yo, Agárrense de las manos, entre muchas otras canciones, forman parte del abultado repertorio que el “Puma” ha consolidado durante los más de 63 años de trayectoria musical,

Entradas en TopTicket

Desde $33.350 hasta $115.000

Aleks Syntek

El mexicano llega a celebrar más de 30 años de carrera musical. Presentará grandes éxitos como Sexo, Pudor y Lágrimas, Tú necesitas, Aquí estoy yo, entre otros, y su nuevo material Dónde estarás, canción que grabó con ICC, y que ya cuenta con más de 1.2 millones de reproducciones en YouTube.

Entradas en TopTicket

Desde $29.900 hasta $69.000

Slash

Martes, 13 de febrero | Teatro Caupolicán



Gira The River Is Rising, con la cual el guitarrista de Guns ‘n’ Roses promociona su último disco, 4, editado con su ya consolidado proyecto Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators.

Entradas en PuntoTicket

Desde $66.000 hasta $110.000

Morrissey

Viernes 15 de febrero | Movistar Arena

Marca el regreso del exvocalista de The Smiths a Chile con la gira 40 Years of Morrissey.

Entradas en PuntoTicket

Desde $24.000 hasta $138.000

Laura Pausini

Viernes, 23 de febrero | Gran Arena Monticello

Domingo, 25 de febrero | Movistar Arena

21:00 y 20:00 hrs

Con millones de discos vendidos y más de 30 años de carrera, la cantante italiana más reconocida en la industria musical marca su regreso a Chile con dos conciertos completamente agotados.

Entradas Gran Arena Monticello en TopTicket

Desde $49.450 hasta $230.000 (agotadas)

Entradas Movistar Arena en PuntoTicket

Desde $40.250 hasta $207.000 (agotadas)

Alejandro Sanz

Martes, 27 de febrero | Movistar Arena

21:00 hrs

El español ofrecerá un show en el que repasará grandes éxitos como Corazón Partío, Amiga mía o Looking for Paradise; y también algunos de los temas incluidos en su último trabajo de estudio, SANZ

Entradas en PuntoTicket

Desde $11.500 hasta $287.500

Maná

Miércoles, 28 de febrero | Movistar Arena

21:00 horas

Los cuatro músicos oriundos de Guadalajara rememorarán junto a sus fanáticos los clásicos de siempre. Su presentación en Santiago se enmarca en la gira México Lindo y Querido, que también mostrarán en el próximo Festival de Viña del Mar.

Entradas en PuntoTicket

Desde $11.500 hasta $322.000

Men At Work

Jueves, 29 de febrero | Gran Arena Monticello

21:00 hrs

Tras 25 años sin pisar suelo chileno, regresa la banda que logró fama explosiva tras el lanzamiento del disco Business as Usual (1981), con la canción Who can it be now, que hizo bailar al mundo entero y se posicionó como una de las más escuchadas a nivel mundial.

Entradas en TopTicket

Desde $28.750 hasta $115.000

Raphael

Jueves, 29 de febrero | Gran Arena Monticello

21:00 hrs

Regresa a los escenarios para presentar su flamante nuevo disco; titulado Victoria. Su estelar carrera de 60 años sobre los escenarios cuenta con reconocimientos como 335 Discos de Oro y 50 Discos de Platino; así como un Disco de Uranio por las ventas de más de 50 millones de discos en todo el mundo.

Entradas en PuntoTicket

Desde $30.000 hasta $110.000

Luis Miguel

Viernes, 1 de marzo | Estadio Nacional

Sábado, 2 de marzo | Estadio Nacional

21:00 hrs

El “Sol de México” regresa al escenario más grande del país con su clásico estilo musical y una amplia gama de géneros; incluyendo baladas románticas, pop latino, boleros y mariachi.

Entradas en PuntoTicket

Desde $50.700 hasta $506.800

Martín Garrix

Sábado, 2 de marzo | Movistar Arena

21:00 hrs

Cuatro veces nombrado el Mejor DJ del Mundo (DJ Mag). Para disfrutar de la previa, fue diseñado un espacio al aire libre con música de D’s nacionales, activaciones de marca, zonas de bebidas, cócteles, cervezas y gastronomía. Luego del concierto, habrá también una fiesta.

Entradas en PuntoTicket

Desde $25.000 hasta $99.900

Lollapalooza 2024

Viernes, 15 de marzo | Parque Cerrillos

Sábado, 16 de marzo | Parque Cerrillos

Domingo, 17 de marzo | Parque Cerrillos

El festival más esperado del año llegará con las presentaciones estelares de Feid, Limp Biskit, Blink-182, Arcade Fire, SZA y Sam Smith.

Entradas en Ticketmaster

Desde $130.000 hasta $825.000

Placebo

Miércoles, 20 de marzo | Movistar Arena

Jueves, 21 de marzo | Movistar Arena

Brian Molko y Stefan Olsdal regresan Chile después de una muy esperada década para presentar su octavo álbum, Never Let Me Go.



Entradas en PuntoTicket (Miércoles agotado)

Desde $28.500 hasta $109.300

Megadeth

Martes, 9 de abril | Movistar Arena

El concierto se enmarca en su gira mundial Crush the World Tour. Liderada por Dave Mustaine (guitarra principal y voz), Megadeth es reconocida por redefinir constantemente el metal, elevándose como una de las agrupaciones más representativas del género.

Entradas en PuntoTicket (agotadas)

Desde $21.850 hasta $90.850

Tom Jones

Jueves, 11 de abril | Movistar Arena

Sábado, 13 de abril | Gran Arena Monticello

21:00 hrs

El artista galés, considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, vuelve a aterrizar en territorio nacional después de ocho años. Ha vendido más de 100 millones de discos con canciones tan exitosas como She’s A Lady,Sex Bomby el tema de James Bond, Thunderball.

Entradas Movistar Arena en PuntoTicket

Desde $31.455 hasta $139.800 (agotadas)

Entradas Gran Arena Monticello en Ticketmaster

Desde $59.800 hasta $172.500 (agotadas)

Los Fabulosos Cadillacs

Viernes, 12 de abril | Movistar Arena

21:00 hrs

La banda oriunda de Buenos Aires vuelve con su gira El León del Ritmo.

Entradas en PuntoTicket

Desde $18.400 hasta $120.750

Air Supply y Daniel Boaventura

Sábado, 13 de abril | Movistar Arena

El dúo australiano de soft rock presentará su espectáculo The Lost in Love Experience. Además, el concierto contará con la actuación del cantante brasileño David Boaventura.

Entradas en PuntoTicket

Desde $45.600 hasta $136.800

Milo J

Domingo, 14 de abril | Movistar Arena

El artista argentino llega por primera vez a Chile para presentar su primer disco, 111.

Entradas en PuntoTicket

Desde $11.500 hasta $51.750

Karol G

Viernes, 19 de abril | Estadio Nacional

Sábado, 20 de abril | Estadio Nacional

Domingo, 21 de abril | Estadio Nacional

La cantante urbana más exitosa de los últimos años llega al escenario más grande de Chile con su gira mundial Mañana Será Bonito, que triunfó en los Latin Grammy 2023 como Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano.

Entradas en PuntoTicket

Desde $47.500 hasta $368.000 (agotadas, excepto VIP packages de $614.000 y $841.000)

ULTRA Chile

Sábado, 20 de abril | Espacio Riesco

12:00 hrs

Uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo vuelve a Santiago para desplegar su cuarta edición.

Entradas en PuntoTicket

Desde $57.500 hasta $253.000

The Metal Fest

Sábado, 20 de abril | Movistar Arena

Domingo, 21 de abril | Movistar Arena

12:00 hrs

El festival contará con días llenos de música con destacados exponentes de la escena del metal como Anthrax, Within Temptation, Biohazard, Sepultura y más.

Entradas en PuntoTicket

Desde $29.000 hasta $136.850

Jonas Brothers

Martes, 23 de abril | Estadio Bicentenario La Florida

Nick, Joe y Kevin Jonas volverán a Chile con THE TOUR en lo que será un esperado regreso a Sudamérica que lleva 10 años preparándose.

Entradas en PuntoTicket

Desde $52.425 hasta $215.525

Los Bunkers

Sábado, 27 de abril | Estadio Nacional

Domingo, 28 de abril |Estadio Nacional

La banda chilena se presentará por primera vez en el Estadio Nacional en dos conciertos históricos e irrepetibles para el cierre de su gira Ven Aquí. Todos sus grandes éxitos, además de las nuevas canciones, en una noche inolvidable que corona su regreso después de 9 años de receso.

Entradas en PuntoTicket (primera fecha agotada)

Desde $29.900 hasta $94.900

Los Tres Revuelta

Sábado, 27 de abril | Movistar Arena

Domingo, 28 de abril | Movistar Arena

Martes, 30 de abril | Movistar Arena

Miércoles, | 1 de mayo | Movistar Arena

El acontecimiento más esperado del rock chileno finalmente toma forma: Los Tres se reúnen con su formación original con Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina.

Entradas en PuntoTicket (Primera y segunda fecha agotadas)

Desde $28.750 hasta $109.250

Louis Tomlinson

Viernes, 24 de mayo | Movistar Arena

21:00 hrs

El exintegrante de One Direction vuelve a Chile con su gira mundial Faith In The Future para presentar su último álbum.

Entradas en Ticketmaster

Desde $44.390 hasta $186.400

Interpol

Viernes, 31 de mayo | Teatro Caupolicán

La banda de indie rock con más de 25 años de carrera a celebrar sus exitosos discos Turn On the Bright Lights y Antics.

Entradas en PuntoTicket

Desde $46.000 hasta $92.000

Ismael Serrano

Jueves, 6 de junio | Teatro Nescafé de las Artes

Viernes, 7 de junio | Teatro Nescafé de las Artes

20:00 hrs

El madrileño regresa para presentar su último álbum de estudio, que también le da nombre a su tour: La canción de nuestra vida.

Entradas en Ticketek

Desde $25.300 hasta $62.100

IVE

Domingo, 30 de junio | Movistar Arena

20:00 hrs

La banda femenina de K-pop llega a Chile con su primera gira mundial, SHOW WHAT I HAVE.

Entradas en PuntoTicket

Desde $53.590 hasta $104.850

Alejandro Lerner y Axel

Sábado, 13 de julio | Movistar Arena

21:00 hrs

Dos de los más reconocidos exponentes hispanos de la música romántica en español llegan por primera vez juntos en concierto.

Entradas en PuntoTicket

Desde $34.200 hasta $91.200

NO TE VA GUSTAR

Sábado, 27 de julio | Movistar Arena

21:00 hrs

La banda uruguaya celebra sus 30 años de carrera con una histórica gira mundial.

Entradas en PuntoTicket

Desde $20.700 hasta $55.200

André Rieu

Viernes, 13 de septiembre | Movistar Arena

21:00 hrs

El violinista y director de orquesta holandés de renombre mundial, cautivará al público de Santiago con una nueva gira mundial.

Entradas en PuntoTicket

Desde $23.000 hasta 253.000

Morat

Sábado, 5 de octubre | Estadio Bicentenario La Florida

21:00 hrs

La banda de pop-rock en español llega con la gira más grande de su carrera, Antes de que amanezca.

Entradas en Ticketmaster

Desde $73.600 (movilidad reducida/silla de ruedas $57.500) hasta $437.000

Luis Fonsi

Jueves. 7 de noviembre | Movistar Arena

21:00 hrs

La voz de Despacito llega a Chile con su 25 Años Tour para interpretar éxitos como No me doy por vencido, Llegaste tú, Aquí Estoy Yo y Échame La Culpa”, y los nuevos hits que estarán incluidos en el próximo disco que lanzará el boricua: El Viaje.

Entradas en PuntoTicket

Desde $23.000 hasta $195.500

Creamfields

Sábado, 16 de noviembre | Club Hípico

Domingo, 17 de noviembre | Club Hípico

El festival de música electrónica más esperado del año en Chile llega con dos días llenos de sets.

Entradas en PuntoTicket

Desde $114.700 hasta $369.563

Iron Maiden

Miércoles, 27 de noviembre | Estadio Nacional

Jueves, 28 de noviembre | Estadio Nacional

La icónica banda británica traerá al estadio más grande de Santiago su espectacular Future Past Tour.

Entradas en Ticketmaster

Desde $40.775 hasta $174.750