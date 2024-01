El compositor y productor chileno Cristóbal Tapia de Veer ganó nuevamente un premio Emmy. Esta vez por la banda sonora de la serie The White Lotus.

Tapia se llevó el premio por la “Mejor Composición Musical para una Serie (Partitura Dramática Original)” en la 75° Edición de los Emmys.

El chileno ha sido reconocido por sus composiciones musicales para Utopia (2013), Black Mirror: Black Museum (2018), The White Lotus (2021) y la película Smile (2022).

En 2022 se llevó dos Emmys por la banda sonora que produjo para la primera temporada de The White Lotus, bajo el sello discográfico WaterTower Music.

Congrats to @CristobalMusic who takes home the #Emmy for Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score) for The White Lotus (@HBO/@streamonmax)! #Emmys #75thEmmys pic.twitter.com/yEuK4vPxmq

— Television Academy (@TelevisionAcad) January 7, 2024