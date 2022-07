La jornada de este lunes se confirmó el comienzo de las grabaciones de la anhelada secuela de Dune, la adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de ciencia ficción escrita por Frank Herbet.

A través de Twitter, la cuenta oficial de la película hizo oficial la noticia: “Estamos rodando. La producción de Dune: Part Two ha comenzado”.

Lee también: Subastan el infame disfraz de “Batman” de George Clooney: Puja va en US$ 40 mil

We’re rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS

— DUNE (@dunemovie) July 18, 2022