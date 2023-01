¡Atención ARMY! La exitosa banda surcoreana de k-pop, BTS, regresa a Chile, aunque esta vez en formato cine, gracias a la proyección de BTS-Yet to Come in Cinemas en idioma original y subtitulada al español.

El film, dirigido por Yoon Dong Oh, se exhibirá durante los días 1 al 4 de febrero en diferentes horarios, interpretando éxitos como: MIC Drop, Run BTS, Run, Save me, Zero O’Clock y Butterfly.

En esta ocasión, podrá verse el último concierto de la banda, antes de que Jin, el mayor de los integrantes, iniciara el servicio militar.

“Acompaña a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en este especial cortometraje, reeditado y remezclado para la gran pantalla. Descubre primeros planos inéditos y una nueva perspectiva de todo el concierto BTS-Yet to Come in Cinemas“, consigna la sinopsis.

¿Cuándo será el estreno en Chile?

Desde el 1 al 4 de en febrero serán las funciones en Chile. En Cinemark, ya está disponible la preventa en formato premiere y tradicional.

Asimismo, desde hoy ya se pueden comprar las entradas para BTS Yet to Come in Cinemas a través de Cinehoyts.