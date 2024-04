(CNN) – La cantante canadiense Grimes pidió disculpas a sus fanáticos después de que su actuación en Coachella se viera afectada por problemas técnicos que le hicieron gritar ante el micrófono en señal de frustración.

“Quiero disculparme por los problemas técnicos del concierto de esta noche”, escribió el sábado en su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter.

“Para ahorrar tiempo, esta ha sido una de las primeras veces que he subcontratado cosas esenciales, como los BPM de Rekordbox y dejar que otra persona organice las pistas en la tarjeta de memoria SD, etc”, añadió, refiriéndose al software de DJ necesario para reproducir su música, que mezcla elementos de synth-pop y techno.

En los vídeos publicados en las redes sociales, se puede ver a Grimes, cuyo verdadero nombre es Claire Boucher, gritando de frustración varias veces, parando canciones y explicando al público que todas sus pistas tienen “el doble de tempo“, lo que le dificulta mezclarlas.

Al final, la actuación se interrumpió antes de tiempo y la artista de 36 años abandonó el escenario a mitad de su popular canción Genesis.

Más tarde lo describió en su disculpa como “un caos sónico de mi parte, intentando adivinar cómo se escuchaban las cosas para ustedes”.

Grimes añadió en su disculpa que “organizará personalmente todos los archivos la semana que viene”, antes de su actuación en el segundo fin de semana de Coachella, y que había algunas “buenas lecciones aprendidas”.

I want to apologize for the technical issues with the show tonight. I wanted to come back rly strong and usually I always handle every aspect of my show myself – to save time this was one of the first times I've outsourced essential things like rekordbox bpm's and letting… — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) April 14, 2024

“No permitiré que vuelva a ocurrir algo así”, escribió. “He pasado meses enfocada en este espectáculo, haciendo música y visuales, y tengo que admitir que no estoy en el mejor estado de ánimo en este momento. Pero la semana que viene será perfecta, todo pasará por mis manos (…) ¡Por favor, perdónenme! Con amor, siempre”.

Las reacciones en redes sociales

El incidente suscitó diversos memes y publicaciones virales por parte de miles de usuarios alrededor del mundo; quienes, en su mayoría, criticaron su falta de preparación para el mayor festival de música anual en Estados Unidos.

"Grimes ambientado en Coachella 🤝 yo pagando mis impuestos".

"Grimes durante su set en Coachella".

"Coachella debería haberla tenido a ella en vez de a Grimes".

"Grimes equivocándose en el escenario no es nuevo. Hizo lo mismo en Ciudad de México, perdiendo el control sobre el BPM, luego disculpándose constantemente y luego siendo interrumpida en medio de Génesis".

"Frank Ocean viendo a todos decir que Grimes fue la peor actuación en la historia de Coachella".