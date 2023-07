El músico nacional Claudio Narea, respondió a las declaraciones de Miguel Tapia, quien aseguró en CNN Chile que hubo un integrante de Los Prisioneros que no estuvo de acuerdo con la reunión del grupo.

El baterista y cantante chileno reveló a CNN Magazine que intentó juntar a la banda oriunda de San Miguel en el contexto del estallido social.

“Yo intenté, y esto no lo sabe nadie, cuando fue el estallido social, juntar a Claudio y a Jorge. Jorge y yo estuvimos de acuerdo en hacer algo importante, porque a mí personalmente me tenía muy angustiado lo que estaba pasando, sobre todo con estas 400 personas jóvenes y de todas las edades que sufrieron de daños oculares” detalló el músico.

Sin embargo, su intención de reunir a la mítica banda oriunda de San Miguel fracasó rotundamente tras la negativa de Claudio Narea. “Quedé impactado y tenía miedo en mi casa como muchos y estaba angustiado y frustrado. Hablé con Jorge para hacer algo y él estuvo de acuerdo, pero hay un personaje que no quiso estar de acuerdo y fue la última vez que me dije ‘nunca más voy a intentar juntar a Los Prisioneros'”, expresó.

Claudio Narea: “Nunca me enteré”

En entrevista con Radio ADN, el guitarrista entregó su versión de los hechos. “Yo vi (la entrevista) pero me sorprendí porque en realidad nunca me enteré. Nadie del equipo se enteró de lo que estaba diciendo Miguel“, afirmó.

“No tenía idea, a mí no me avisó, quizás habló con Jorge y yo no supe“, enfatizó, agregando que la situación “no da para hacer polémica”.

“Yo creo que a lo mejor (Miguel Tapia) lo habló, pero no le contó a nadie. Si tengo la novedad de ‘oye hablé con Jorge y le conté’… pero no me contó. Me acabo de enterar, me enteré por la prensa“, zanjó.