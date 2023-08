(EFE) – El productor Clarence Avant, conocido como el “padrino” de la música afroamericana, falleció el domingo a los 92 años, informaron este lunes sus familiares a medios especializados.

“Clarence deja atrás una amorosa familia y un mar de amigos y socios con los que cambió el mundo y quienes seguirán cambiando el mundo por muchas generaciones”, dijeron sus allegados en un comunicado.

“La alegría de su legado suaviza nuestra tristeza“, agregaron.

Avant, quien falleció en su casa en Los Ángeles, trabajó como productor, mánager de artistas y director de varios sellos discográficos.

(1/3) In Memoriam: 2021 Inductee Clarence Avant, known as “The Black Godfather,” was cool, savvy, confident, and fearless — someone who made the seemingly impossible possible. Avant served a variety of roles during his illustrious career, including manager, label owner, pic.twitter.com/Y7TSobxbZn

Entre los artistas con quienes trabajó están Bill Withers, conocido por su canción Ain’t No Sunshine; Michael Jackson, a quien apoyó durante su primer tour internacional; el rapero Jay-Z y el cantante Lionel Richie.

En 2019, Netflix estrenó un documental sobre la vida de Avant, titulado el Padrino Negro, que explora también su faceta como activista en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Durante su carrera, Avant recibió varios reconocimientos, incluyendo una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y un tributo en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Avant comenzó su carrera en la década de 1950 como mánager de varios artistas, para luego pasar a dirigir varios sellos musicales, entre ellos Avant Garde Broadcasting, que fundó en 1970.

It was impossible to spend time with Clarence Avant and not come away feeling more positive and wanting to follow his example. Hillary and I just loved him. Our full statement on his passing: pic.twitter.com/qvNx5ncGtk

— Bill Clinton (@BillClinton) August 14, 2023