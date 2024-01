El enigmático actor irlandés Cillian Murphy reveló recientemente qué estaba haciendo cuando se enteró de que fue nominado al Oscar en la categoría Mejor Actor por su papel en Oppenheimer.

El filme dirigido por Christopher Nolan obtuvo 13 nominaciones y es la primera vez que el protagonista de Peaky Blinders es candidato a los premios de la Academia.

El actor contó a Variety que antes de su nominación fue a pasar con su esposa un par de días a la casa de sus padres en la ciudad de Cork. “Estaba todo organizado para mí. Estuvimos algunos días allá y fue muy agradable (…). Estaba con mis papás y mi esposa. Fue un momento muy lindo para mí”, dijo.

Murphy se encontraba en la cocina donde pasó su infancia cuando se dieron a conocer las nominaciones: “Tomamos una taza de té y comimos un trozo de torta. Fue muy tranquilo. Mi mamá hizo un pastel que estaba muy sabroso”.

