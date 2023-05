(CNN) – Cillian Murphy ha aparecido en algunas de las películas y programas de televisión más importantes del siglo XXI, asumiendo una variedad de papeles cinematográficos y aclamados por la crítica, desde el jefe de Peaky Blinders, Thomas Shelby, hasta el villano de Batman, el Espantapájaros. Sin embargo, el actor irlandés ha revelado que los fanáticos en realidad acaban “decepcionados” cuando lo conocen.

¿Qué dijo Cillian Murphy?

Hablando en una rara y amplia entrevista con Rolling Stone UK para su última edición, publicada el jueves, Murphy habló sobre su inquietud con la fama y ser el centro de atención.

“Realmente no participo. No salgo. La mayor parte del tiempo estoy en casa o con mis amigos, a menos que tenga una película que promocionar. No me gusta que la gente me fotografíe. Lo encuentro ofensivo”, dijo Murphy.

El actor de 46 años cree que sus fanáticos están decepcionados por su falta de “carisma” y “arrogancia”.

“Creo que es lo de Tommy Shelby. La gente espera que sea misterioso, arrogante, pero es solo un personaje. Siento que la gente está un poco decepcionada. Está bien, significa que estoy haciendo mi trabajo”, continuó Murphy, y agregó que Shelby, el gángster de Birmingham de la década de 1920, “no podría estar más alejado de mí”.

Hablando de la fama, Murphy agregó: “Puede arruinar las experiencias, porque lo fetichiza todo: puedes estar caminando por la calle y alguien toma una foto, pero eso es parte integral de eso”.

A pesar de esto, Murphy nunca rehúye asumir los grandes papeles de Hollywood.

En julio, se unirá al director de cine ganador del Oscar Christopher Nolan, protagonizando su último éxito de taquilla, Oppenheimer.

La película, basada en el libro ganador del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin, trata sobre el creador de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer.

Murphy interpretará a Oppenheimer y la película se centrará en la Prueba Trinity de 1945 en Nuevo México, donde se detonó con éxito el primer dispositivo nuclear del mundo.

Nolan le dijo a Rolling Stone UK: “Cillian tiene esta extraordinaria habilidad empática para llevar a la audiencia a un proceso de pensamiento. Proyecta una inteligencia que le permite a la audiencia sentir que entienden al personaje y ven capas de significado”.

La pareja tiene una larga historia de trabajo conjunto, con Murphy apareciendo en la trilogía The Dark Knight, Origen y Dunkirk.

“Siempre esperé poder interpretar un papel principal en una película de Chris Nolan. ¿Qué actor no querría hacer eso?”, añadió Murphy.

“Yo era fan de Chris Nolan. Así era yo cuando lo conocí por primera vez. Entonces, se siente absurdo que haya estado en seis de sus películas”, cerró el actor.