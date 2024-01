(CNN) —La franqueza, el humor y la determinación de Christina Applegate le hicieron ganar una gran ovación en la 75ª edición de los premios Primetime Emmy.

Estas son cualidades que la estrella de la serie Muertos para mí, de Netflix, ha demostrado muchas veces antes.

Applegate, que padece esclerosis múltiple, se mostró visiblemente conmovida por el cálido recibimiento que obtuvo apenas pisó el escenario de los Emmys 2024.

“Muchas gracias, Dios mío”, dijo Applegate mientras el público la honraba, previo a su presentación del primer galardón de la noche. “Están avergonzándome completamente con la discapacidad al ponerse de pie. Está bien”, bromeó.

El rostro tras Kelly Bundy en la icónica serie de los años 80 y 90, Casado con Hijos -que, en Chile, también contó con una reversión en 2006- compartió por primera vez que le diagnosticaron la enfermedad autoinmune en agosto de 2021.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021