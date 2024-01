(CNN) – Christian Oliver, actor de Speed Racer y Valkiria, murió el jueves en un accidente de avión cerca de la isla caribeña de Baquia, según las autoridades locales.

Oliver, cuyo verdadero nombre era Christian Klepser, tenía 51 años.

Sus hijas Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12, también fallecieron en el accidente, al igual que el piloto Robert Sachs, según la Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Oliver para obtener más información.

Oliver, nacido en Alemania, trabajó en la industria del entretenimiento durante 25 años, según la biografía de su sitio web oficial.

Además de Speed Racer y Valkiria, las producciones en las que participó incluyen The Good German e Indiana Jones and the Dial of Destiny, entre otras. En televisión, protagonizó durante dos años la popular serie de acción europea Alarm für Cobra 11 (conocida en español como Alerta Cobra), además de haber aparecido en otras series y miniseries alemanas y estadounidenses.