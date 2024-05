Chris Hemsworth expresó públicamente su frustración por las críticas que algunos directores de renombre, como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, han hecho a las películas de Marvel.

Como uno de los Vengadores originales en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) interpretando a Thor, Hemsworth defendió el género de superhéroes y cuestionó las críticas vertidas por figuras que él considera héroes personales.

En entrevista con The Times of London, señaló que las críticas de Scorsese y Coppola han sido difíciles de digerir. “Me resultó duro y me molesta, sobre todo al venir por parte de héroes (del cine). Para mí, la gente que critica el mundo de los superhéroes me hace reír”, expresó el actor australiano de 40 años.

“Esos tipos también tuvieron películas que no resultaron. Todos las tenemos. Cuando hablaban de lo que estaba mal con los superhéroes, pensaba: ‘Genial, díganselo a los billones de personas que las ven. ¿Están todos equivocados?‘”.

¿Qué han dicho Francis Ford Coppola y Martin Scorsese acerca de las películas de superhéroes?

Martin Scorsese hizo su primera crítica pública a Marvel en Empire Magazine en 2019, tildando el formato de las películas del MCU como un “parque de atracciones” y no verdadero cine.

Al poco tiempo después, Scorsese publicó una columna de opinión en el New York Times. A través de la misma, aclaró que su frustración no era por la calidad de las películas de Marvel, sino por su dominio en el mercado. Y en esa línea, el ganador del Oscar argumentó que las películas de superhéroes estaban expulsando a las películas indies y de presupuesto medio de la taquilla.

Francis Ford Coppola, en tanto, concordó con su viejo amigo durante un reportaje de GQ en 2022. “Antes había películas de estudio. Ahora hay películas de Marvel. ¿Y qué es una película de Marvel? Es un prototipo de película que se hace una y otra vez de una forma que parezca diferente”.

“La asistencia al cine no cambió por los superhéroes, sino por los smartphones y las redes sociales. En realidad, las películas de superhéroes mantuvieron a la gente en los cines durante esa transición y ahora la gente vuelve. Así que merecen un poco más de aprecio”, sostuvo Hemsworth.

El actor abordó, también, críticas provenientes de colegas suyos que, tras participar en películas de superhéroes, más tarde las critican públicamente. “Es como: ‘Son películas que tienen éxito, pónganme en una’. Oh, ¿la mía no funcionó? Voy a criticarlas‘”, sostuvo.

Asimismo, compartió su perspectiva sobre la experiencia de trabajar en el MCU, y la comparó con su pasado en el mundo de las telenovelas —con la clásica australiana Home and Away, al aire desde 1988 y de cuyo reparto formó parte entre 2004 y 2007—, donde aprendió la importancia de la humildad y la aceptación de todas las facetas de su trabajo.

“Solía molestarme cuando los actores después hablaban de la serie con culpa o vergüenza”, manifestó Hemsworth.