A Chris Colfer, estrella de “Glee”, le advirtieron que si se declaraba gay públicamente “arruinaría su carrera”

Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel en la exitosa serie, reveló que inicialmente ocultó su sexualidad por temor a perjudicar su carrera. En una reciente entrevista, el actor explicó fue un encuentro con un seguidor lo que le convenció de abrise al respecto, priorizando ser un "faro de positividad" sobre posibles limitaciones laborales.

(CNN) — Chris Colfer interpretaba en la exitosa serie Glee a un personaje que era homosexual, pero él mismo aún no se había identificado públicamente como tal cuando comenzó a trabajar en dicho rol.

Colfer interpretaba a Kurt Hummel, uno de los primeros personajes adolescentes abiertamente homosexuales de la televisión de máxima audiencia, durante seis temporadas en Glee. Le preguntaron por su propia experiencia durante una aparición esta semana en el programa The View.

El actor explicó que creció en un “pueblo muy conservador” y en él, declararse abiertamente gay era “peligroso”.

“Recuerdo que, cuando me volví parte del reparto de la serie, no sabía cuál era el papel escrito para mí”, explicó. “Cuando leí el guión por primera vez, vi que era un personaje abiertamente gay y me aterroricé. Y cuando el show empezó a emitirse, mucha gente me dijo: ‘Hagas lo que hagas, no salgas del armario, porque te va a arruinar la carrera’“.

En consecuencia, dijo Colfer, “ocultó” su sexualidad durante algún tiempo.

“Pero también les dije: ‘No puedo ocultarlo con mi voz. Soy más afeminado que la mayoría de la gente. No puedo ocultarlo'”, explicó. “Y me dijeron: ‘No te preocupes. Mientras nunca lo abordes, al final serás recompensado por ello‘”.

Lo que le convenció de hacerlo público, según explicó, fue un encuentro con un joven espectador que le pasó en secreto una nota que incluía una cadena de clips con los colores del arcoiris y la palabra gracias. “En ese momento, supe que tenía que salir”, afirmó.

Colfer agregó que, pese a que el hecho de haber salido del armario podría limitar sus oportunidades de conseguir nuevos papeles, piensa que “ser un faro de positividad y proporcionar ese consuelo a la gente es mucho más importante que la atención“.