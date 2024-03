Este jueves se realizó la entrega del Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2023 y del Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2023, instancia encabezada por el presidente Gabriel Boric y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, en La Moneda.

En la categoría “música docta”, el destacado pianista nacional Roberto Bravo fue quien se llevó el premio y quien más tarde contó una anécdota de su niñez.

“La primera vez que yo me enamoré tenía 7 años, y mi vecina tenía 8. Vivía en el primer piso de la casa de mi abuela y yo no me atrevía a bajar el patio a decirle lo que sentía, entonces se me ocurrió abrir los ventanales del pasillo y tocar (piano) toda la tarde para hacerle llegar los sentimientos que tenía por ella”, relató.

Después, el mandatario le preguntó al artista qué había pasado con ese amor.

“Se enamoró del primo de ella, que era más alto”, respondió Bravo. A lo que Boric replicó: “Bueno, le debe haber salido un hijo con cola”.

Revisa el momento aquí: