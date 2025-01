Obras de tres chilenos postulan a Mejor Mural del Mundo en los Street Art Cities Awards 2024: ¿Cómo votar?

Juan Pablo Gatica, Cristóbal Espinoza y Javier Barriga están nominados a los premios Street Art Cities 2024, que destacan lo mejor del arte urbano mundial. Sus murales están ubicados en Francia, España y Georgia, respectivamente, y fueron seleccionados tras figurar entre los favoritos del público durante el año. Revisa todos los detalles de la votación en esta nota.

Los nombres de tres chilenos figuran entre los nominados en la edición 2024 de los premios Street Art Cities, que año a año destacan lo mejor del arte urbano a nivel alrededor del mundo.

Se trata de Juan Pablo Gatica, Cristóbal Espinoza y Javier Barriga.

Las obras, en tanto, fueron seleccionadas tras figurar entre las listas mensuales de las favoritas del público durante el año 2024, a través del Instagram de Street Art Cities.

¿Cuáles son sus obras y se ubican?

Autor: JP (Juan Pablo Gatica)

Lugar: Questembert, Francia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jp (@un.jotape)

Autor: Cristóbal Persona (Cristóbal Espinoza)

Lugar: Fene, A Coruña, España

View this post on Instagram A post shared by Cristóbal Persona (@cristobalpersona)

Autor: Javier Barriga

Lugar: Tbilisi, Georgia

View this post on Instagram A post shared by Javier Barriga (@grasosobremagro)

¿Cómo votar?

Para votar, solo es necesario acceder a la plataforma que Street Art Cities dedica a sus nominados 2024 y seleccionar la obra respectiva.

Solo se puede votar por las obras uno de los tres artistas, pues compiten en la misma categoría: Best Mural of the World -primera en el sitio-.

Tras finalizar la elección, también hay que optar por piezas en las secciones Artist Choice y Expert Spotlight.

Es necesario adjuntar un correo electrónico; mismo al que, posteriormente, se enviará un mail de confirmación. Este punto es especialmente importante, pues de no acceder a dicho link, el voto no contará.

La competencia concluye el 31 de enero de 2025.