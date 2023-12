La reconocida cantante Céline Dion ha perdido control de parte de su cuerpo a consecuencia del Síndrome de la Persona Rígida, misma enfermedad por la cual lleva cuatro años sin poder dar un concierto.

“No tiene control sobre sus músculos”, explicó el pasado 12 de diciembre Claudette Dion, hermana de la intérprete de My Heart Will Go On, al medio francés 7 Jours.

“Lo que me duele es que siempre ha sido una persona disciplinada. Siempre ha trabajado duro”, añadió, según una traducción del francés.

Dion añadió que, tanto ella como la propia Céline, sueñan con su regreso a los escenarios. “¿En calidad de qué? No sé”, dijo. “Las cuerdas vocales son músculos, y el corazón también es un músculo. Es eso lo que me pone triste”.

En diciembre de 2022, la ganadora de cinco premios Grammy contó en un video que publicó en su cuenta de Instagram que le habían diagnosticado una enfermedad llamada Síndrome de la Persona Rígida (SPR).

“Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria. A veces me dificultan el caminar y no me permiten usar las cuerdas vocales para cantar de la manera en que estoy acostumbrada”, explicó. “Debo admitir que ha sido una lucha. Sólo sé cantar, es lo que he hecho toda mi vida”.

El diagnóstico médico hizo que la cantante reprogramara y cancelara toda su gira de 2023.

Según Yale Medicine, los principales síntomas del SPR son rigidez muscular y espasmos musculares dolorosos que pueden ser provocados por estrés emocional o estímulos externos. Estos pueden ser “tan intensos, que hacen que la persona se caiga”.

Abordando la rareza de la enfermedad, Claudette Dion afirmó que “hay gente que ha perdido la esperanza, porque es una enfermedad que no se conoce“.

También comentó el cariño que su hermana ha recibido por parte del público. “La gente nos dice que la quiere y reza por ella. Recibe muchos mensajes, regalos, crucifijos bendecidos”.