Post Malone y Morgan Wallen han lanzado una nueva canción.

Se trata de I Had Some Help, disponible en todas las plataformas desde el 10 de mayo. Desde entonces, ha logrado acumular más de 40 millones de reproducciones en Spotify.

El lanzamiento coincidió con la participación de ambos artistas en el Stagecoach Festival 2024 en Indio, California, donde presentaron el sencillo en vivo al público por primera vez.

I Had Some Help se incluirá en el primer álbum de estudio country de Post Malone, cuya irrupción en la escena musical se agendó para este año.

Esta es la segunda colaboración consecutiva del rapero norteamericano.

En abril, estrenó Fornight, junto a Taylor Swift; primer sencillo de su álbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT.

Mira el video oficial de I Need Some Help, de Post Malone (feat. Morgan Wallen)