(CNN) – La serie de televisión The Idol ha sido cancelada después de solo una temporada con mal recibimiento, confirmó HBO.

“Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada“, dijo un portavoz de HBO en un comunicado enviado a CNN el martes. “The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia”.

La serie de cinco capítulos siguió a Lily-Rose Depp como una estrella del pop al estilo Britney, que se enamora de un líder de una secta y dueño de un club nocturno, interpretado por Abel “The Weeknd” Tesfaye, descorriendo el telón para mostrar el lado oscuro de la industria de la música.

Algunos críticos calificaron al programa como abusivo y pornográfico tras su primera proyección en el Festival de Cine de Cannes en mayo.

Al igual que el exitoso programa de HBO Euphoria, The Idol fue dirigida por Sam Levinson. (HBO, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery).

Variety lo llamó una “sórdida fantasía masculina” y escribió: “No debería ser necesaria la degradación y el sufrimiento para hacer a Jocelyn más fuerte. El público de Euphoria no se sorprenderá demasiado por la forma vergonzosa en que (Levinson) trata al personaje de Depp, ya que tanto ella como el programa parecen atrapados bajo el control de The Weeknd”.

Pero la controversia había girado en torno a la producción durante meses antes. La primera directora abandonó el programa con alrededor del 80% completado, informó Rolling Stone a principios de este año, citando fuentes que hablaban de un ambiente de producción caótico.

Cuando se emitió el programa, siguieron llegando críticas negativas.

“La expresión ‘De lo sublime a lo ridículo’ rara vez se ha sentido más apropiada que al ver The Idol, el nuevo drama aspirante a sexy de HBO”, decía una reseña de Brian Lowry de CNN en junio.

Lowry añadió más tarde que HBO había “terminado con unas ‘Showgirls’ ridículamente malas para nuestros tiempos, llevando su racha de excelentes éxitos dramáticos (ver Succession, The White Lotus y The Last of Us) a un colapso y parada llamativa”.

Si bien el programa “hizo todo lo posible (y ocasionalmente hacia adelante y hacia los lados) para parecer provocativo… Su defecto más destacado no fue tanto ser ofensivo, sino simplemente aburrido, una cualidad que persistió a lo largo de sus cinco episodios”, escribió Lowry.

“HBO puede descartar The Idol como un experimento de libertad creativa que no valió la pena, lo que sucede todo el tiempo”, concluyó Lowry.

Leah Asmelash de CNN contribuyó con el reportaje.