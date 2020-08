View this post on Instagram

Este domingo 23 no te puedes perder Canasta Fest 🎉 El primer festival online que realizará @canasta_local junto a CHV.cl, donde participarán más de 30 músicos, artistas y deportistas para ayudar y potenciar la organización barrial en tiempos de crisis 👏 Súmate este domingo desde las 18 horas a través de todas nuestras plataformas digitales 💻 Te invitamos a ser parte de esta cruzada solidaria y visitar canastalocal.org para realizar tu aporte y conocer en profundidad su labor 😊❤