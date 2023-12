Cameron Diaz tiene ideas claras -y no poco polémicas- sobre el método de convivencia ideal que deberían aplicar las parejas antes de casarse.

“Deberíamos normalizar dormir en piezas distintas. Para mí, literalmente era: yo tengo mi casa, tú tienes la tuya“, planteó la actriz de 51 años durante un episodio del podcast Lipstick on the Rim, emitido el martes, 19 de diciembre.

La protagonista de la película Los Ángeles de Charlie se refería a lo que, antes de casarse, consideraba su situación perfecta de vida. En 2015, contrajo matrimonio con el guitarrista de la banda Good Charlotte, Benji Madden.

Diaz explicó que también solía considerar la posibilidad de tener un “dormitorio en el medio”, como un lugar donde pudieran “reunirse” y pasar tiempo juntos.

Sin embargo, aclaró que su opinión cambió después de casarse con Madden, con quien hoy tiene una hija de tres años llamada Raddix: “Por cierto, ahora no me siento así, porque mi marido es maravilloso. Me refería a antes del matrimonio“.