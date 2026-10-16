BTS conquista a Chile: El país suma más de 210 millones de reproducciones y está entre los que más escuchan al grupo

El fenómeno de BTS en Chile no solo se hace sentir en los conciertos de su gira “Arirang”, sino también en las plataformas digitales.

Mientras miles de fanáticas llegan al Estadio Nacional para ver a la banda surcoreana en su segunda fecha en el país, las cifras de Spotify dan cuenta del alcance de su música: Chile figura entre los 12 países del mundo que más escuchan al grupo de k-pop.

El impacto de su regreso impulsó que las reproducciones de la banda crecieran un 146% durante los últimos 12 meses, alcanzando más de 210 millones de streams entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 en el país.

De acuerdo con el desglose de la plataforma, durante la última semana de septiembre de 2026, cada oyente semanal en Chile dedicó en promedio cerca de una hora continua a reproducir música de BTS, lo que representa prácticamente el doble del tiempo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Top 3 canciones más escuchadas de BTS en Chile

Las canciones que lideran las reproducciones de la banda en el país son:

El fenómeno del k-pop en Chile refleja un aumento en su influencia, pues entre 2021 y 2025, aumentaron un 68% las reproducciones en el país.

En ese escenario, el peso de BTS es determinante, ya que, entre enero y septiembre de 2026, la banda representó el 23% de todas las reproducciones de K-pop registradas en el país.